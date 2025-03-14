Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Du Lịch - Thương Mại Tân Sáng làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch - Thương Mại Tân Sáng
- Hà Nội: Toà nhà Viettime, đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Mô tả công việc:
- Quản lý các Dự án do Ban lãnh đạo chỉ đạo
- Lập kế hoạch thực hiện dự án theo giai đoạn công việc dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc
- Quản lý hồ sơ quy hoạch, thiết kế
- Quản lý chi phí, đơn giá, khối lượng các hợp đồng của Dự án.
- Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng của công trình xây dựng.
- Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện hợp đồng của các đơn vị
- Phối hợp với Kỹ sư hiện trường lập kế hoạch và tổ chức nghiệm thu nội bộ, nghiệm thu chất lượng
- Phối hợp với nhà thầu thi công, tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan khác trong việc lập báo cáo quyết toán, hồ sơ hoàn công khi dự án hoàn thành và đưa vào khai thác.
- Đảm bảo dự án đạt được mục tiêu, hoàn thành đúng thời gian và phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật đã được phê duyệt.
- Tham mưu cho Lãnh đạo công ty ra quyết định về các vấn đề liên quan đến tiến trình thực hiện dự án.
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Lương + thưởng lễ tết + du lịch/nghỉ mát theo chính sách công ty. Thu nhập thỏa thuận theo năng lực 20-25 triệu/ tháng
Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch - Thương Mại Tân Sáng Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch - Thương Mại Tân Sáng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
