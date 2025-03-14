Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Du Lịch - Thương Mại Tân Sáng làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mô tả công việc:

- Quản lý các Dự án do Ban lãnh đạo chỉ đạo

- Lập kế hoạch thực hiện dự án theo giai đoạn công việc dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc

- Quản lý hồ sơ quy hoạch, thiết kế

- Quản lý chi phí, đơn giá, khối lượng các hợp đồng của Dự án.

- Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng của công trình xây dựng.

- Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện hợp đồng của các đơn vị

- Phối hợp với Kỹ sư hiện trường lập kế hoạch và tổ chức nghiệm thu nội bộ, nghiệm thu chất lượng

- Phối hợp với nhà thầu thi công, tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan khác trong việc lập báo cáo quyết toán, hồ sơ hoàn công khi dự án hoàn thành và đưa vào khai thác.

- Đảm bảo dự án đạt được mục tiêu, hoàn thành đúng thời gian và phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật đã được phê duyệt.

- Tham mưu cho Lãnh đạo công ty ra quyết định về các vấn đề liên quan đến tiến trình thực hiện dự án.