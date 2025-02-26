Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần VSi làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

VSI là một đơn vị cung cấp các giải pháp về công nghệ thông tin cho khối khách hàng Tài chính - Ngân hàng, Viễn thông, Hàng không tại thị trường Việt Nam. Các giải pháp công ty tập trung đó là DevSecOps, API Management, Openshift, Outsource phần mềm… Khách hàng của VSI là các Enterprise như: Vietinbank, BIDV, Napas, Agribank, Vietnam Airlines và Mobifone…

Phạm vi công việc của vị trí Trưởng phòng Dự án bao gồm:

● Tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty các vấn đề liên quan đến đấu thầu dự án;

● Xây dựng định hướng, lập kế hoạch và quản lý công tác đấu thầu;

● Chủ trì, đầu mối tổ chức và điều phối hoạt động đấu thầu. Chủ trì việc phối hợp

với các bên liên quan;

● Xây dựng hồ sơ thầu, các công văn, tài liệu theo đúng form mẫu, biểu mẫu, quy

định của Nhà nước;

● Xây dựng các quy trình, quy định, tài liệu nội bộ liên quan tới việc đấu thầu;

● Quản lý theo dõi thông tin đấu thầu, các thông tin trên Mua sắm công;

● Quản lý công tác lưu trữ tài liệu của Công ty;

● Quản lý việc ký kết các hợp đồng của Công ty, bao gồm: thương thảo đàm

phán, giải quyết các vấn đề phát sinh, phê duyệt nội dung hợp đồng;

● Chịu trách nhiệm báo cáo và giải trình về việc triển khai công việc của Phòng