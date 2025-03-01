Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN HƯNG GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN HƯNG GIA
- Hà Nội: Lương 8 – 20trd/tháng + thưởng doanh thu NVKD phụ trách + hoa hồng (thu nhập không giới hạn) Chính sách hoa hồng hấp dẫn – cạnh tranh – lũy tiến theo doanh thu. Có thưởng cho nhân viên đạt danh hiệu nhân viên kinh doanh xuất sắc tháng, quý, năm. Lương tháng thứ 13 + thưởng Lễ tết (Tùy vào kết quả kinh doanh và hiệu quả làm việc của nhân viên). Kinh doanh trực tiếp nguồn sản phẩm do đầu tư hoặc độc quyền phân phối, F1 phân phối.. Được đi tham quan du lịch hàng năm Thường xuyên được đào tạo nâng , Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng.
Tiếp thị, tư vấn thông tin về sản phẩm, dự án cho khách hàng
Kết nối khách hàng đến với sản phẩm, sản phẩm đến với khách hàng thông qua các kênh tiếp thị hiệu quả.
Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh như đàm phán, thương lượng…..với khách hàng và đối tác.
Quản lý nguồn thông tin khách hàng, phân loại khách hàng, chăm sóc khách hàng.
Xây dựng và hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong Công ty.
Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và theo yêu cầu của quản lý.
Đưa ra các chiến lược mới kinh doanh có hiệu quả cho chính bản thân bạn.
Các công việc cụ thể khác sẽ được trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, tự tin, khả năng giao tiếp tốt.
Kỹ năng trình bày, thương lượng, thuyết phục khách hàng tốt.
Đam mê kinh doanh và kiếm tiền.
Có khả năng phân tích và tổng hợp thông tin, nhạy bén với các xu hướng của thị trường bất động sản.
Đối với vị trí trưởng nhóm kinh doanh: yêu cầu ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Ưu tiên:
+ Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản và các sản phẩm cao cấp khác như ô tô, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm…)
+ Ứng viên các trường Ngoại Thương, Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, Thương mại.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN HƯNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN HƯNG GIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
