Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Ychi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Ychi Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Ychi Việt Nam

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Ychi Việt Nam

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cơ hội phát triển và thăng tiến, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp Năm có 12 ngày phép, BHXH theo quy định nhà nước Hỗ trợ ăn trưa, thời gian làm việc linh hoạt, lên Công ty báo cáo công việc định kỳ. Hưởng chế độ nghỉ lễ, thưởng,.. theo luật lao động. Cơ hội thăng tiến lớn, ngành hàng tiềm năng, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Phân tích rõ điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ, tình hình thị trường và tâm lý khách hàng trong lĩnh vực thang máy.
Đảm bảo mục tiêu doanh số của nhóm, lên kế hoạch triển khai để đảm bảo mục tiêu bao gồm: phương thức triển khai, các bước triển khai, mục tiêu doanh số cho từng cá nhân trong nhóm, thời gian đạt được mục tiêu.
Theo dõi, giám sát quá trình triển khai kế hoạch của nhóm.
Quản lý, đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ đội ngũ Nhân viên Kinh doanh trong việc tìm kiếm khách hàng, giới thiệu sản phẩm và chốt đơn...
Tìm kiếm, phát triển các mối quan hệ với khách hàng, nhà thầu, kiến trúc sư...
Tiếp cận các khách hàng tiềm năng, giới thiệu, tư vấn sản phẩm thang máy của Công ty.
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng.
Soạn thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng, đồng thời kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng
Quản lý công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh...do nhóm phụ trách triển khai.
Phối hợp với các bộ phận chức năng triển khai công việc để đạt KPI đã đề ra.
Thực hiện báo cáo công việc với cấp trên và ban lãnh đạo

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị trí Nhân viên kinh doanh, ưu tiên có kinh nghiệm ở mảng kỹ thuật
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên
Năng động, vui vẻ, có khả năng giao tiếp tốt, có kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt.
Kỹ năng hoạch định chính sách bán hàng và kỹ năng giao tiếp tốt;
Kỹ năng quản lý đội nhóm;
Kỹ năng phân tích, đánh giá, giải quyết linh hoạt các tình huống phát sinh.
Nhiệt tình, tâm huyết với công việc, đam mê kinh doanh, năng động, sáng tạo, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Ychi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 30 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Ychi Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Ychi Việt Nam

Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Ychi Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 42 Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

