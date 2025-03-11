Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 11 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, tòa Trung Yên 1, đường Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Trưởng nhóm kinh doanh

Tham mưu cho Ban Giám Đốc trong việc hoạch định và xây dựng chiến lược kinh doanh phát triển thị trường trong nước, thị trường nước ngoài

Xây dựng kế hoạch kinh doanh của bộ phận hàng tháng, quý, năm; Trách nhiệm tổng hợp kết quả công việc và báo cáo BGĐ định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh thuộc ban KD được phân công phụ trách theo mảng kinh doanh thiết bị đối với đối tượng khách hàng ngân hàng; đảm bảo thực hiện mục tiêu kinh doanh BGĐ Công ty đã đề ra;

Quản lý điều hành phòng kinh doanh, phân công nhiệm vụ và giám sát đội nhóm thực hiện hiệu quả công việc;

Phối hợp phòng kỹ thuật đào tạo nhân viên, phát triển các kỹ năng, kiến thức sản phẩm, thông tin dự án

Tham gia xây dựng quy trình làm việc thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh

Củng cố duy trì mạng lưới đối tác/ khách hàng đã có; mở rộng, phát triển đối

tác/khách hàng mới tiềm năng qua các kênh mạng xã hội, networking, hội nghị viễn thông quốc tế...

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế đối ngoại, kinh tế quốc tế, ngoại thương, kỹ thuật, công nghệ thông tin, viễn thông hoặc các chuyên ngành có liên quan lĩnh vực ngành nghề của Công ty.

Kinh nghiệm từ 2 năm vị trí TP KD, QL KD, Trưởng nhóm KD hoặc vị trí tương đương

Tiếng Anh giao tiếp

Nam/ Nữ: từ 25 – 42 tuổi.

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói (không bị lắp/ ngọng)

Sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác theo sự phân công của Công ty

KỸ NĂNG

Kỹ năng lãnh đạo

Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch

Kỹ năng quản lý đội nhóm

Kỹ năng quản lý hiệu quả công việc

Kỹ năng thương lượng vàđàm phán

Kỹ năng đào tạo phát triển

Kỹ năng tổng hợp, báocáo

Kỹ năng xử lý và giải quyết vấn đề

PHẨM CHẤT, THÁI ĐỘ

Tinh thần cầu thị cầu tiến

Kiên trì nhẫn nại

Mềm dẻo linh hoạt, thích nghi

Biết lắng nghe, thấu hiểu

Tinh thần đam mê nhiệt huyết

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lên đến 25 triệu (tùy theo năng lực) + các khoản thưởng khác (thưởng doanh thu lên đến hàng trăm triệu/tháng)

Được tham gia vào các dự án lớn, trọng điểm của công ty trong và ngoài nước

Môi trường làm việc năng động, hệ sinh thái công nghệ cao, sáng tạo chuyênnghiệp

Có cơ hội tham gia các hội thảo, triển lãm tại nước ngoài

BHXH, nghỉ Lễ Tết, nghỉ phép theoquy định pháp luật, thưởng Lễ Tết theo quy định Công ty.

Du lịch hàng năm cùng Công ty, chế độ phúc lợi đầy đủ.

Cơ hội phát triển theo lộ trình thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ

