Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ
- Hà Nội: Tầng 2, tòa Trung Yên 1, đường Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham mưu cho Ban Giám Đốc trong việc hoạch định và xây dựng chiến lược kinh doanh phát triển thị trường trong nước, thị trường nước ngoài
Xây dựng kế hoạch kinh doanh của bộ phận hàng tháng, quý, năm; Trách nhiệm tổng hợp kết quả công việc và báo cáo BGĐ định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm
Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh thuộc ban KD được phân công phụ trách theo mảng kinh doanh thiết bị đối với đối tượng khách hàng ngân hàng; đảm bảo thực hiện mục tiêu kinh doanh BGĐ Công ty đã đề ra;
Quản lý điều hành phòng kinh doanh, phân công nhiệm vụ và giám sát đội nhóm thực hiện hiệu quả công việc;
Phối hợp phòng kỹ thuật đào tạo nhân viên, phát triển các kỹ năng, kiến thức sản phẩm, thông tin dự án
Tham gia xây dựng quy trình làm việc thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh
Củng cố duy trì mạng lưới đối tác/ khách hàng đã có; mở rộng, phát triển đối
tác/khách hàng mới tiềm năng qua các kênh mạng xã hội, networking, hội nghị viễn thông quốc tế...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 2 năm vị trí TP KD, QL KD, Trưởng nhóm KD hoặc vị trí tương đương
Tiếng Anh giao tiếp
Nam/ Nữ: từ 25 – 42 tuổi.
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói (không bị lắp/ ngọng)
Sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác theo sự phân công của Công ty
KỸ NĂNG
Kỹ năng lãnh đạo
Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch
Kỹ năng quản lý đội nhóm
Kỹ năng quản lý hiệu quả công việc
Kỹ năng thương lượng vàđàm phán
Kỹ năng đào tạo phát triển
Kỹ năng tổng hợp, báocáo
Kỹ năng xử lý và giải quyết vấn đề
PHẨM CHẤT, THÁI ĐỘ
Tinh thần cầu thị cầu tiến
Kiên trì nhẫn nại
Mềm dẻo linh hoạt, thích nghi
Biết lắng nghe, thấu hiểu
Tinh thần đam mê nhiệt huyết
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia vào các dự án lớn, trọng điểm của công ty trong và ngoài nước
Môi trường làm việc năng động, hệ sinh thái công nghệ cao, sáng tạo chuyênnghiệp
Có cơ hội tham gia các hội thảo, triển lãm tại nước ngoài
BHXH, nghỉ Lễ Tết, nghỉ phép theoquy định pháp luật, thưởng Lễ Tết theo quy định Công ty.
Du lịch hàng năm cùng Công ty, chế độ phúc lợi đầy đủ.
Cơ hội phát triển theo lộ trình thăng tiến.
