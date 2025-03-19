Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty TNHH Kỹ Thuật Kim Loại Lihai làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Kim Loại Lihai
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Kim Loại Lihai

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Kim Loại Lihai

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 38E, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, Mê Linh, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm và đánh giá các NCC mới tiềm năng, giữ liên hệ và phát triển quan hệ với các NCC cũ.
Làm thủ tục mua hàng, hợp đồng, hóa đơn, chứng từ khác để đảm bảo thỏa thuận với NCC.
Theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện đơn hàng, đảm bảo thời gian giao hàng chính xác.
Kinh doanh mua bán linh kiện TQ và hàng gia công cơ khí.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai các đơn hàng, hợp đồng.
Hàng tháng làm các thủ tục đối chiếu công nợ và thanh toán cho NCC.
Xử lý các vấn đề liên quan đến mua bán hàng, các sự cố trong quá trình thực hiện đơn hàng.
Quản lý nhân sự, xử lí các vấn đề phát sinh nội bộ.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính : Nữ, độ tuổi từ 22-35 tuổi
Làm lâu dài, ưu tiên người ở gần kcn quang minh.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Trung Quốc, hoặc tiếng Trung tương đương HSK5 trở lên, có kiên thức chuyên ngành liên quan (Logistics, Kinh doanh quốc tế, ...)
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua hàng/xuất nhập khẩu.
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.
Thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Kim Loại Lihai Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng chuyên cần 780.000đ/ tháng
Bao ăn bữa chính: 30.000đ /suất tại công ty
Tăng ca từ 2 tiếng có phụ cấp bữa phụ 20.000đ/ca
phụ cấp
Thời gian thử việc: 01 tháng, chế độ bảo hiểm, chế độ tính tăng ca (ngày thường 150%, ngày chủ nhật 200%, ngày lễ tết 300%) theo quy định nhà nước và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Tăng lương cố định 10%/1 năm đối với toàn thể công nhân viên, tăng lương trong năm với cá nhân làm việc có thành tích xuất sắc.
Tăng lương cố định 10%/1 năm
tăng lương trong năm
Được hưởng 12 ngày phép năm được trả 1 lần vào tháng thứ 12.
12 ngày phép năm
Thưởng tháng lương cơ bản thứ 13, thưởng chuyên cần hằng tháng
Thưởng tháng lương cơ bản thứ 13
thưởng chuyên cần
Thưởng nóng cá nhân, tập thể hàng tháng, thưởng sinh nhật. Được tham gia liên hoan với toàn bộ công ty 2 tháng 1 lần.
Thưởng nóng
sinh nhật
liên hoan
Du lịch hàng năm (sắp xếp theo tình hình cụ thể sản xuất)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Kim Loại Lihai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Kim Loại Lihai

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Kim Loại Lihai

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 38E, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

