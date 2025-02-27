Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty CP Phân Phối Và Bán Lẻ BT (Btcom) làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 500 USD

- Nghiên cứu và phân tích thị trường, xác định nhu cầu, hành vi và xây dựng chân dung của các nhóm thành viên mục tiêu.

- Xây dựng chiến lược marketing tổng thể cho dự án, thiết kế các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và các chiến dịch quảng bá hướng đến từng nhóm thành viên. Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing và chương trình bán hàng.

- Phát triển nội dung marketing phù hợp với từng nhóm thành viên, bao gồm bài viết, hình ảnh, video và các tài liệu quảng cáo.

- Quản lý kênh truyền thông trực tuyến và ngoại tuyến để quảng bá cho các sản phẩm và các dịch vụ dự án.

- Lên kế hoạch và kịch bản tổ chức hội thảo và hội nghị khách hàng, giám sát tiến trình và xử lý các tình huống phát sinh.

- Thu thập phản hồi từ khách hàng, đánh giá hiệu quả của sự kiện và đề xuất cải tiến cho các sự kiện sau.