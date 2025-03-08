Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÕ MINH THIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực. Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Các hoạt động team building, du lịch hàng năm., Quận Thanh Xuân

Trưởng nhóm kinh doanh

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới

Phân tích nhu cầu của khách hàng và tư vấn dịch vụ phù hợp

Theo dõi quá trình vận chuyển hàng hóa và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Quản lý hồ sơ, hợp đồng và báo cáo doanh số.

Cập nhật thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá dịch vụ của công ty.

Đảm bảo đạt được chỉ tiêu doanh số được giao.

Tuyển dụng, đào tạo thành viên trong team kinh doanh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Xuất nhập khẩu hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.

Hiểu biết về nhập hàng TQ, order TQ

Kỹ năng cần thiết của 1 leader

Biết tiếng Trung là một lợi thế lớn trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÕ MINH THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÕ MINH THIÊN

