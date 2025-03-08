Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÕ MINH THIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÕ MINH THIÊN
- Hà Nội: Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực. Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Các hoạt động team building, du lịch hàng năm., Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới
Phân tích nhu cầu của khách hàng và tư vấn dịch vụ phù hợp
Theo dõi quá trình vận chuyển hàng hóa và giải quyết các vấn đề phát sinh.
Quản lý hồ sơ, hợp đồng và báo cáo doanh số.
Cập nhật thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh.
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá dịch vụ của công ty.
Đảm bảo đạt được chỉ tiêu doanh số được giao.
Tuyển dụng, đào tạo thành viên trong team kinh doanh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.
Hiểu biết về nhập hàng TQ, order TQ
Kỹ năng cần thiết của 1 leader
Biết tiếng Trung là một lợi thế lớn trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÕ MINH THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÕ MINH THIÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
