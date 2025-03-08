Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Intracom, 33 Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh (12 - 24 nhân viên) nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số.

Xây dựng, tối ưu quy trình tư vấn từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sales.

Xây dựng các kế hoạch, chiến lược phục vụ mục tiêu phát triển và đạt được kết quả kinh doanh doanh nghiệp đặt ra

Hỗ trợ, giám sát thực thi kế hoạch kinh doanh, theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh, kiểm tra kiến thức đào tạo nhân viên định kỳ

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ

Độ tuổi: Năm sinh từ 2000 đến 1995

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên các ngành như: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, …hoặc các chuyên ngành có liên quan quản trị.

Kinh nghiệm: Từ 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí leader trở lên, Quản lý Sale từ 5 người trở lên về telesale, tư vấn khách hàng qua điện thoại.

Kỹ năng: kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng giao tiếp và đàm phán, kỹ năng lãnh đạo, v.v.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ 2 thứ 7 và các ngày chủ nhật trong tháng

Xét tăng lương/thâm niên 6 tháng/lần (Có thể tăng lương đột xuất nếu có những đóng góp nổi bật mang lại hiệu quả tốt).

Chế độ thưởng tháng lương thứ 13, đóng BHXH-BHYT, 12 ngày phép 1 năm và các chế độ khác theo quy định Công ty

Du lịch, team building, liên hoan, tất niên… hàng năm; thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ…

Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS

