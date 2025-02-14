Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh INOAC Vietnam CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

*** MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Lập kế hoạch bán hàng và theo dõi thực hiện.

- Tăng doanh số bán hàng với khách hàng hiện tại. Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng mới, mở rộng thị trường kinh doanh.

- Lập báo giá, đàm phán hợp đồng, liên lạc với khách hàng và tập đoàn INOAC.

- Phối hợp với Sản xuất, Mua hàng... trong quá trình sản xuất thử sản phẩm.

- Lập báo cáo doanh số hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.

*** MỨC LƯƠNG & PHÚC LỢI:

- Lương: Thỏa thuận. Tăng lương hàng năm dựa trên đánh giá hiệu quả công việc.

- Thưởng: Từ 02 - 05 tháng lương/năm.

- Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội theo luật Việt Nam.

- Ăn trưa miễn phí; Du lịch hè hàng năm; Ngày hội gia đình; Tiệc cuối năm; Hoạt động thể thao, team-building...

- Có xe đưa đón hàng ngày từ trung tâm Hà Nội, Long Biên, Đông Anh, Sóc Sơn, Phúc Yên đến công ty.

- Cơ hội tham gia đào tạo chuyên môn hàng năm (trong và ngoài nước).