Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh INOAC Vietnam CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

INOAC Vietnam CO., LTD.
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
INOAC Vietnam CO., LTD.

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại INOAC Vietnam CO., LTD.

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lot 36, Quang Minh IZ, Me Linh

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

*** MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Lập kế hoạch bán hàng và theo dõi thực hiện.
- Tăng doanh số bán hàng với khách hàng hiện tại. Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng mới, mở rộng thị trường kinh doanh.
- Lập báo giá, đàm phán hợp đồng, liên lạc với khách hàng và tập đoàn INOAC.
- Phối hợp với Sản xuất, Mua hàng... trong quá trình sản xuất thử sản phẩm.
- Lập báo cáo doanh số hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.
*** MỨC LƯƠNG & PHÚC LỢI:
- Lương: Thỏa thuận. Tăng lương hàng năm dựa trên đánh giá hiệu quả công việc.
- Thưởng: Từ 02 - 05 tháng lương/năm.
- Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội theo luật Việt Nam.
- Ăn trưa miễn phí; Du lịch hè hàng năm; Ngày hội gia đình; Tiệc cuối năm; Hoạt động thể thao, team-building...
- Có xe đưa đón hàng ngày từ trung tâm Hà Nội, Long Biên, Đông Anh, Sóc Sơn, Phúc Yên đến công ty.
- Cơ hội tham gia đào tạo chuyên môn hàng năm (trong và ngoài nước).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại INOAC Vietnam CO., LTD. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại INOAC Vietnam CO., LTD.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

INOAC Vietnam CO., LTD.

INOAC Vietnam CO., LTD.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lot 36, Quang Minh industrial park, Quang Minh town, Me Linh district, Hanoi city, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

