Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh INOAC Vietnam CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại INOAC Vietnam CO., LTD.
- Hà Nội: Lot 36, Quang Minh IZ, Me Linh
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
*** MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Lập kế hoạch bán hàng và theo dõi thực hiện.
- Tăng doanh số bán hàng với khách hàng hiện tại. Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng mới, mở rộng thị trường kinh doanh.
- Lập báo giá, đàm phán hợp đồng, liên lạc với khách hàng và tập đoàn INOAC.
- Phối hợp với Sản xuất, Mua hàng... trong quá trình sản xuất thử sản phẩm.
- Lập báo cáo doanh số hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.
*** MỨC LƯƠNG & PHÚC LỢI:
- Lương: Thỏa thuận. Tăng lương hàng năm dựa trên đánh giá hiệu quả công việc.
- Thưởng: Từ 02 - 05 tháng lương/năm.
- Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội theo luật Việt Nam.
- Ăn trưa miễn phí; Du lịch hè hàng năm; Ngày hội gia đình; Tiệc cuối năm; Hoạt động thể thao, team-building...
- Có xe đưa đón hàng ngày từ trung tâm Hà Nội, Long Biên, Đông Anh, Sóc Sơn, Phúc Yên đến công ty.
- Cơ hội tham gia đào tạo chuyên môn hàng năm (trong và ngoài nước).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại INOAC Vietnam CO., LTD. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại INOAC Vietnam CO., LTD.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI