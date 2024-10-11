Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Song Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Song Long
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 13 Nhà Chung, Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Phát triển thị trường
Triển khai chiến dịch kinh doanh, quảng cáo
Quản lý tài chính, doanh thu
Quản lý hoạt động nội bộ phòng kinh doanh
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên tốt nghiệp cao đẳng trở lên nhóm chuyên ngành Quản trị kinh doanh, dịch vụ khách hàng, và các nhóm ngành có liên quan... Kinh nghiệm: từ trên 02 năm vị trí tương đương Thiện chiến Giao tiếp tốt; đàm phán; thương lượng hiệu quả Xây dựng mối quan hệ Lập kế hoạch, tư duy logic Quản lý thời gian hiệu quả Tiếng Anh giao tiếp tốt; đọc - viết thành thạo (ưu tiên có thêm ngoại ngữ khác) Tính cách linh hoạt, quan điểm sống tích cực
Tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Song Long Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực + thưởng dịch vụ (service charge) + hoa hồng Chế độ ngoài lương:
Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực + thưởng dịch vụ (service charge) + hoa hồng
Thu nhập:
Chế độ ngoài lương:
Ăn ca tại khách sạn
Thưởng Lễ, Tết (08/3; 30/4-01/5; 01/6; 02/9; 20/10; Tết Dương lịch / Âm lịch...)
Thưởng cuối năm (theo kết quả hoạt động SXKD)
Chế độ hiếu, hỉ, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau...
Các hoạt động ngoại khóa, nghỉ dưỡng định kỳ và đột xuất
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc cơ bản theo quy định của Nhà nước
Xét tăng lương định kỳ (06 tháng – 01 năm) hoặc đột xuất.
Môi trường làm việc linh hoạt, nhiều cơ hội phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Song Long
