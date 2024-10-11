Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Song Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 13 Nhà Chung, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Phát triển thị trường Triển khai chiến dịch kinh doanh, quảng cáo Quản lý tài chính, doanh thu Quản lý hoạt động nội bộ phòng kinh doanh

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên tốt nghiệp cao đẳng trở lên nhóm chuyên ngành Quản trị kinh doanh, dịch vụ khách hàng, và các nhóm ngành có liên quan... Kinh nghiệm: từ trên 02 năm vị trí tương đương Thiện chiến Giao tiếp tốt; đàm phán; thương lượng hiệu quả Xây dựng mối quan hệ Lập kế hoạch, tư duy logic Quản lý thời gian hiệu quả Tiếng Anh giao tiếp tốt; đọc - viết thành thạo (ưu tiên có thêm ngoại ngữ khác) Tính cách linh hoạt, quan điểm sống tích cực

Tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Song Long Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực + thưởng dịch vụ (service charge) + hoa hồng Chế độ ngoài lương:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Song Long

