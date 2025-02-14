Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Song Thanh Logistics Transport Service and Trading Corp. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 156 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Phú Nhuận, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Soạn thảo, kiểm tra và xử lý các chứng từ xuất nhập khẩu: Bill of Lading (B/L), Shipping Instruction (SI), VGM, Invoice, Packing List...

• Gửi SI cho hãng tàu, kiểm tra và xác nhận chứng từ với khách hàng, đại lý.

• Theo dõi tiến độ hàng hóa, làm việc với các bên liên quan để đảm bảo việc vận chuyển đúng kế hoạch.

• Lưu trữ và quản lý chứng từ theo quy định của công ty.

• Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến chứng từ và vận chuyển.

• Báo cáo công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành: Xuất nhập khẩu, Logistics, Kinh tế, Ngoại thương…

• Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực Forwarder, Logistics hoặc Xuất nhập khẩu.

• Hiểu rõ quy trình chứng từ, vận tải quốc tế, và các thủ tục liên quan.

• Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Outlook).

• Tiếng Anh cơ bản đến khá (đọc hiểu chứng từ, viết email).

• Kỹ năng tổ chức, quản lý công việc tốt, cẩn thận, tỉ mỉ.

* Quyền lợi:

Quyền lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.