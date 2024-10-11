Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/10/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company

Mức lương
35 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 35 - 50 Triệu

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh tháng, quý, năm dựa trên chỉ tiêu BLĐ đưa xuống;
- Phân tích, đánh giá các hoạt động kinh doanh mảng Quà tặng Mỹ nghệ và đưa ra các đề xuất phát triển kinh doanh mảng Quà tặng Mỹ nghệ;
- Xây dựng mục tiêu, kế hoạch kinh doanh và đề xuất phương án triển khai hiệu quả;
- Thực hiện các hoạt động thúc đẩy kinh doanh, giám sát, phân tích & đánh giá kết quả;
- Xây dựng các chính sách kinh doanh cạnh tranh: giá cả, quy chế, dịch vụ,...;cho mảng KHDN và HTBL, Đại lý;
- Tổng hợp, phân tích, đánh giá các tình hình kinh doanh của ngành, đối thủ để đưa ra các đề xuất kịp thời;
- Xây dựng KPI cho BP.KD, định hướng và triển khai cụ thể tới từng bộ phận kinh doanh;
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Tập đoàn.

Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở lên, chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan;
- Am hiểu về lĩnh vực kinh doanh Bán lẻ/B2B/Thương mại điện tử;
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm vị trí tương đương;
- Tư duy nhạy bén trong kinh doanh;
- Khả năng tổ chức, quản lý công việc & thời gian.
- Có tư duy phân tích, tổng hợp, logic;
- Tư duy nhạy bén trong kinh doanh;
- Khả năng tổ chức, quản lý công việc & thời gian;
- Kỹ năng kiểm soát công việc và nhân sự;
- Kỹ năng thống kê, phân tích;
- Kỹ năng báo cáo;
- Khả năng quản trị rủi ro
- Kỹ năng xử lý và giải quyết tình huống;
- Kỹ năng giao tiếp;
- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục;
- Kỹ năng thuyết trình, trình bày;
- Khả năng sử dụng công nghệ thông tin, tin học văn phòng word, excel, powerpoint...;

Tại Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1/Mức lương:
Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên và các loại phụ cấp theo yêu cầu công việc...;
Lương tháng 13 bằng từ 1-5 tháng lương thỏa thuận.
2/Thưởng:
Thưởng định kỳ theo kết quả kinh doanh chung của Tập đoàn theo quý và theo năm;
Thưởng đột xuất theo chương trình chung của Tập đoàn;
Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.
3/Chế độ đãi ngộ khác:
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian thử việc bao gồm BHXH, BHYT, BHTN, chế độ Khám sức khỏe định kỳ...;
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi động viên cho bản thân và người thân theo quy định chung của Tập đoàn như Chế độ thăm hỏi; Mừng các ngày lễ trong năm; Mừng ngày thành lập Tập đoàn; Hiếu - hỉ...;
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi nâng cao (dành cho cấp quản lý) như: Mừng danh hiệu quản lý cuối năm, Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người thân; Chăm sóc sức khỏe (tập thể thao, tập gym...); Hỗ trợ đi lại; Hỗ trợ mua sắm và sử dụng dịch vụ ưu đãi;
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa đoàn thể hấp dẫn dành cho CBNV;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà DOJI Tower - Số 5 đường Lê Duẩn - Ba Đình - Hà Nội

