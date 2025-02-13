Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 38 Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Lập kế hoạch Marketing, triển khai và quản lý hiệu quả kế hoạch Marketing
Lập chiến lược Marketing: Xác định mục tiêu, nhiệm vụ, thị trường, dịch vụ công ty, thời gian và nguồn lực; Xây dựng dữ liệu thị trường, khách hàng; Phân tích tình hình nội tại; Đưa ra những chiến lược; Xây dựng kế hoạch hành động; Dự trù nguồn tài chính để thực hiện kế hoạch
Triển khai, giám sát và tối ưu hiệu quả các chiến lược, sự kiện, chương trình truyền thông & marketing đã được duyệt.
Trực tiếp chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về hoạt động, hiệu quả của bộ phận Marketing, phân tích tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện.
Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch truyền thông & marketing theo mục tiêu và chiến lược phát triển của Công ty.
Thiết lập và duy trì, phát triển những mối quan hệ có lợi để truyền tải thông điệp đến khách hàng và đối tác; Biên tập tài liệu, thông cáo báo chí, bản tin nội bộ và làm việc với cơ quan truyền thông
Điều phối việc tổ chức các sự kiện Thẩm Mỹ Viện
Theo dõi và đánh giá các hoạt động Truyền thông & Marketing của toàn Công ty;
Kiểm soát chi phí hoạt động của các chương trình marketing được duyệt hiệu quả
Nghiên cứu thị trường
Tổ chức thu thập thông tin thị trường, phân tích và tổng hợp thông tin thị trường để xác định các phân khúc thị trường có liên quan đến các sản phẩm dịch vụ mà công ty cung cấp.
Phân tích đối thủ cạnh tranh và ngành Thẩm Mỹ Viện, spa
Lập các nghiên cứu thị trường.
Phân khúc thị trường theo các điều tra.
Online Marketing
XD kế hoạch marketing trên Internet cho các sản phẩm dịch vụ của công ty.
Nghiên cứu, phân tích nhu cầu tìm kiếm, mua sản phẩm trên Internet, hành vi tiêu dùng của khách hàng.
Các biện pháp tăng độ nhận biết, tăng lượng truy cập vào các trang web của công ty.
Quản trị các trang web của công ty.
Quản trị thương hiệu
Định kỳ có những báo cáo về dự báo các vấn đề liên quan tới rủi ro về hình ảnh, rủi ro về sở hữu trí tuệ, mượn danh,...có ảnh hưởng xấu tới quá trình hoạt động kinh doanh và xây dựng hình ảnh.
Nhân sự
Quản lý, đào tạo, điều hành và giám sát công việc của đội ngũ nhân sự phòng Truyền thông và Marketing hoạt động hiệu quả, hỗ trợ giải quyết vấn đề phát sinh với khách hàng, quản lý cấp trên và các bộ phận liên quan khác;
Đào tạo, điều hành và phát triển đội ngũ nhân sự bộ phận Marketing và truyền thông phù hợp với chiến lược, định hướng của toàn Công ty;
Tham mưu
Tham mưu đề xuất với Ban Giám đốc: các ý tưởng, kế hoạch, giải pháp, xây dựng chiến lược quảng bá thương hiệu cho tháng/quý/năm dành cho nội bộ cũng như bên ngoài nhằm đảm bảo nâng cao hình ảnh, phát triển thương hiệu và tạo sự khác biệt với các công ty cùng lĩnh vực.
Các công việc phát sinh khác theo tính chất công việc khi được yêu cầu

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn:
Tốt nghiệp đại học Thương Mại/ Kinh Doanh/ Marketing/ Kinh tế
Kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương và ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ, là đẹp.
Kỹ năng
Thành thạo tin học văn phòng Word; Excel, Power Point
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
Kỹ năng giao tiếp, và đàm phán, thuyết phục tốt, giọng nói nhẹ nhàng truyền cảm
Thành thạo sử dụng các công cụ Marketing online, offline
Khả năng phân tích và tổng hợp thông tin, nhạy bén với các xu hướng của thị trường kinh doanh.
Phẩm chất cá nhân
Trung thực và khả năng chịu áp lực trong công việc.
Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ và độ chính xác cao.
Ham học hỏi.

Tại Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ quyền lợi theo Luật Lao động Việt Nam.
Thưởng kinh doanh theo năng lực làm việc.
Lương, thưởng vào các dịp lễ, tết, sinh nhật, các ngày kỷ niệm trong năm, thưởng tháng 13 theo quy định của Công ty.
Phúc lợi cơ bản: trợ cấp ốm đau, thai sản, hưu trí, cưới hỏi, tử tuất, tai nạn lao động, các loại bảo hiểm theo quy định của luật Lao động.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cung cấp thiết bị làm việc
Cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực, phẩm chất cá nhân.
Các quyền lợi cụ thể khác ứng viên có thể trao đổi lúc phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc

Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 93 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, TP. Hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

