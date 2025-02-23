Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG MEDIAAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 28 ngõ 168 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình,, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng các kế hoạch, phương án hành động cụ thể để đạt được các mục tiêu trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực bền vững :

Tuyển dụng và thu hút nhân tài.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Quản lý hiệu suất làm việc:

Chế độ lương thưởng và phúc lợi:

Xây dựng và duy trì văn hoá doanh nghiệp

Triển khai ứng dụng chuyển đổi số toàn diện cho Mảng quản trị nhân sự

Quản lý và tối ưu chi phí nhân sự

Báo cáo công việc cho TBP và các bộ phận liên quan theo tuần, tháng, quý, năm và đề xuất phương án

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của TBP và BLĐ

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh, luật, hoặc các ngành liên quan. Có các chứng chỉ về quản lý nhân sự như SHRM, CIPD,... hoặc chứng chỉ khác liên quan là một lợi thế.

Độ tuổi: 24 - 35 tuổi

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng phòng nhân sự

Kỹ năng quản lý và lãnh đạo đội ngũ nhân sự tốt, có khả năng làm việc với các phòng ban khác nhau.

Khả năng xây dựng lập kế hoạch nhân sự dài hạn, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, phát triển và duy trì đội ngũ nhân sự phát triển BỀN VỮNG .

Am hiểu quy định pháp luật lao động và các chính sách liên quan đến người lao động.

Có khả năng chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG MEDIAAI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.0000 - 20.000.000 VNĐ

THƯỞNG CỔ TỨC, Lương thưởng tháng 13,…

Thưởng Tết dương lịch; 30/4 & 1/5; 2/9…

Phụ cấp ăn trưa 30.000đ/bữa, chi phí xăng, điện thoại, và các hỗ trợ chi phí khác theo vị trí và tính chất công việc.

Được tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm Xã hội, BHYT, BHTN,...

Chế độ nghỉ phép từ 12 ngày/năm.

Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trong nước

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được tham gia các hoạt động tập thể: Gala Dinner, Teambuilding, Nghỉ mát hàng năm, Trại hè, Hội thao,...

Các hoạt động công đoàn: Quà tặng nhân dịp 8/3, 20/10, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Đêm hội Trăng rằm, Lễ hội Mùa hè cho con của CBCNV, Quà mừng kết hôn, sinh nhật, thành lập công ty, thăm hỏi ốm đau, ma chay hiếu hỷ,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG MEDIAAI

