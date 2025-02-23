Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG MEDIAAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG MEDIAAI
Ngày đăng tuyển: 23/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG MEDIAAI

Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG MEDIAAI

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 28 ngõ 168 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình,, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng các kế hoạch, phương án hành động cụ thể để đạt được các mục tiêu trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực bền vững :
Tuyển dụng và thu hút nhân tài.
Tuyển dụng và thu hút nhân tài
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Quản lý hiệu suất làm việc:
Chế độ lương thưởng và phúc lợi:
Xây dựng và duy trì văn hoá doanh nghiệp
Triển khai ứng dụng chuyển đổi số toàn diện cho Mảng quản trị nhân sự
Quản lý và tối ưu chi phí nhân sự
Báo cáo công việc cho TBP và các bộ phận liên quan theo tuần, tháng, quý, năm và đề xuất phương án
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của TBP và BLĐ

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh, luật, hoặc các ngành liên quan. Có các chứng chỉ về quản lý nhân sự như SHRM, CIPD,... hoặc chứng chỉ khác liên quan là một lợi thế.
Độ tuổi: 24 - 35 tuổi
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng phòng nhân sự
Kỹ năng quản lý và lãnh đạo đội ngũ nhân sự tốt, có khả năng làm việc với các phòng ban khác nhau.
Khả năng xây dựng lập kế hoạch nhân sự dài hạn, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, phát triển và duy trì đội ngũ nhân sự phát triển BỀN VỮNG .
Am hiểu quy định pháp luật lao động và các chính sách liên quan đến người lao động.
Có khả năng chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG MEDIAAI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.0000 - 20.000.000 VNĐ
15.000.0000 - 20.000.000 VNĐ
THƯỞNG CỔ TỨC, Lương thưởng tháng 13,…
Thưởng Tết dương lịch; 30/4 & 1/5; 2/9…
Phụ cấp ăn trưa 30.000đ/bữa, chi phí xăng, điện thoại, và các hỗ trợ chi phí khác theo vị trí và tính chất công việc.
Được tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm Xã hội, BHYT, BHTN,...
Chế độ nghỉ phép từ 12 ngày/năm.
Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trong nước
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Được tham gia các hoạt động tập thể: Gala Dinner, Teambuilding, Nghỉ mát hàng năm, Trại hè, Hội thao,...
Các hoạt động công đoàn: Quà tặng nhân dịp 8/3, 20/10, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Đêm hội Trăng rằm, Lễ hội Mùa hè cho con của CBCNV, Quà mừng kết hôn, sinh nhật, thành lập công ty, thăm hỏi ốm đau, ma chay hiếu hỷ,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG MEDIAAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG MEDIAAI

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG MEDIAAI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 28, Ngõ 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

