Tuyển Photographer/Video Editor Apero Technologies Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Saigon Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7

Chịu trách nhiệm edit video sử dụng để quảng cáo trên các nền tảng Facebook, Youtube, Tiktok, Mintegral, Unity

Phối hợp với team Marketing lên kịch bản cho các kênh này để đảm bảo các nội dung xuyên suốt và thu hút người xem

Tìm hiểu các xu hướng của thế giới và cập nhật những đổi mới thường xuyên về video quảng cáo để thông tin và cập nhật cho bản thân cũng như với team Creative

Thực hiện công việc theo sự phân công của Marketing Manager.

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên vị trí Video Editor

Motion Graphic, motion tracking,....

VFX

Sử dụng thuần thục các tool: AE, Adobe Premiere,...

Nắm vững storyboard để đảm bảo mood & tone của sản phẩm

Cảm nhạc tốt

Sử dụng được các phần mềm thiết kế để hỗ trợ làm video PSD (Photoshop, AI)

Có khả năng sử dụng phần mềm xử lý âm thanh, sound effects.

Nắm vững các quy tắc trong edit video

Có khả năng research ở mức cơ bản (tìm hiểu đối thủ, thị trường, trend,...)

Cẩn thận, có khả năng làm việc nhóm, làm việc dưới áp lực cao. Ham học hỏi, năng động, nhiệt tình, linh hoạt, chủ động trong công việc

Có kinh nghiệm làm trailer/ video ads (2D/3D) game, promotion/ video ads cho app hoặc những dự án show được chuyên môn cần thiết.

Mức lương hấp dẫn từ 10.000.000 - 25.000.000 VNĐ

Cơ chế đãi ngộ tập trung vào phát triển nhân tài và xây dựng theo concept gia tốc: Nhân sự Top đầu tăng lương gấp 6 lần nhân sự Top dưới

Đánh giá tăng lương và thưởng 2 lần/năm

Bổ nhiệm ngay khi có chiến công đặc biệt

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Các gói bảo hiểm ngoài BHXH: Bảo hiểm PTI, khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Văn hóa làm việc GenZ,môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, Dám nghĩ - dám làm, trà đá, bàn tròn, ném đá sếp, áp dụng triệt để văn hóa 6K startup, TSB3C

Du lịch hàng năm, team building, tea break hàng tuần.

