Tuyển Photographer/Video Editor Apero Technologies Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Apero Technologies Group
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Photographer/Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Apero Technologies Group

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Saigon Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Chịu trách nhiệm edit video sử dụng để quảng cáo trên các nền tảng Facebook, Youtube, Tiktok, Mintegral, Unity
Phối hợp với team Marketing lên kịch bản cho các kênh này để đảm bảo các nội dung xuyên suốt và thu hút người xem
Tìm hiểu các xu hướng của thế giới và cập nhật những đổi mới thường xuyên về video quảng cáo để thông tin và cập nhật cho bản thân cũng như với team Creative
Thực hiện công việc theo sự phân công của Marketing Manager.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên vị trí Video Editor
Motion Graphic, motion tracking,....
VFX
Sử dụng thuần thục các tool: AE, Adobe Premiere,...
Nắm vững storyboard để đảm bảo mood & tone của sản phẩm
Cảm nhạc tốt
Sử dụng được các phần mềm thiết kế để hỗ trợ làm video PSD (Photoshop, AI)
Có khả năng sử dụng phần mềm xử lý âm thanh, sound effects.
Nắm vững các quy tắc trong edit video
Có khả năng research ở mức cơ bản (tìm hiểu đối thủ, thị trường, trend,...)
Cẩn thận, có khả năng làm việc nhóm, làm việc dưới áp lực cao. Ham học hỏi, năng động, nhiệt tình, linh hoạt, chủ động trong công việc
Có kinh nghiệm làm trailer/ video ads (2D/3D) game, promotion/ video ads cho app hoặc những dự án show được chuyên môn cần thiết.

Tại Apero Technologies Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn từ 10.000.000 - 25.000.000 VNĐ
Cơ chế đãi ngộ tập trung vào phát triển nhân tài và xây dựng theo concept gia tốc: Nhân sự Top đầu tăng lương gấp 6 lần nhân sự Top dưới
Đánh giá tăng lương và thưởng 2 lần/năm
Bổ nhiệm ngay khi có chiến công đặc biệt
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Các gói bảo hiểm ngoài BHXH: Bảo hiểm PTI, khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Văn hóa làm việc GenZ,môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, Dám nghĩ - dám làm, trà đá, bàn tròn, ném đá sếp, áp dụng triệt để văn hóa 6K startup, TSB3C
Du lịch hàng năm, team building, tea break hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Apero Technologies Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính tại Hà Nội: Toà nhà Golden West, số 2 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân - Chi nhánh tại Hồ Chí Minh: Tòa Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7

