Tuyển Video Editor Công Ty TNHH Thương Mại Konox Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

1. Sản xuất nội dung ngắn dạng video (70%)

• Phối hợp cùng team content triển khai nội dung ngắn dưới dạng video phục vụ các kênh truyền thông của Công ty (Tiktok, Youtube, Facebook…).

• Trực tiếp thực hiện các công việc sản xuất bao gồm: tiền kỳ, quay, dựng video. Đảm bảo video bắt mắt, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu của nền tảng.

• Phối hợp cùng team làm việc với Production House trong các chiến dịch quay chụp sản phẩm và sản xuất tư liệu truyền thông.

2. Thiết kế ấn phẩm truyền thông (20%)

• Phối hợp cùng team thiết kế các ấn phẩm social, thiết kế thumbnail, bộ ảnh truyền thông trên các trang Thương mại điện tử.

• Đóng góp ý tưởng và phối hợp thực hiện ấn phẩm truyền thông (Key visual, 3D render…) theo sự phân công của phòng.

3. Các hoạt động liên quan (10%)

• Quản trị tài nguyên video.

• Báo cáo kết quả định kỳ, đánh giá và tối ưu chất lượng công việc.

• Các nhiệm vụ khác được cấp trên phân công.