Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT1 - 16 Khu nhà ở cho CBCS cục B42, B57 - Tổng cục V, Bộ Công An, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Phụ trách quay tư liệu và phối hợp với các bộ phận liên quan để biên tập nội dung video, phục vụ cho hoạt động truyền thông,

Phối hợp cùng bộ phận media để biên tập và dựng các các video giới thiệu sản phẩm, sự kiện… của Công ty.

Xây dựng được nội dung, số lượng cũng như đảm bảo chất lượng của video/ hình ảnh.

Đề xuất các ý tưởng mới cho các chiến dịch truyền thông bao gồm các video viral, video highlight, video quảng cáo trên các nền tảng YouTube, Facebook, Instagram, TikTok,...

Tham gia sản xuất và chỉnh sửa các nội dung quay dựng nhằm đáp ứng các yêu cầu truyền thông của công ty.

Đảm bảo chất lượng hậu kỳ: chỉnh màu, âm thanh, hiệu ứng hình ảnh.

Báo cáo công việc.

Xử lý các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: từ 2 năm trong lĩnh vực truyền thông, sản xuất video

Ưu tiên khả năng tự quay và dựng clip;

Có khả năng sáng tạo, ưu tiên có thể lên kịch bản Video;

Sử dụng tốt các loại máy ảnh, máy quay phim bán chuyên;

Có khả năng biên tập, có kỹ thuật quay dựng;

Mắt thẩm mĩ cao, phong cách sáng tạo đa dạng;

Nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ, nhiệt tình, chịu áp lực công việc tốt.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại các công ty xây dựng, nội thất.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000 – 15.000.000 VNĐ + phụ cấp ăn trưa

Môi trường làm việc trẻ, năng động, nhiệt huyết, hoà đồng và thúc đẩy tính sáng tạo;

Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân;

Tham gia bảo hiểm xã hội, phép năm, hưởng các khoản phụ cấp theo quy định;

Tham gia các hoạt động giao lưu của công ty như du lịch, workshop, liên hoan, …;

Thời gian làm từ thứ 2 - thứ 6 (và 2 thứ 7 một tháng); từ 8h00-17h30

Được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN

