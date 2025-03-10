Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hudland Tower, Hoàng Mai - Hồ Chí Minh, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Kế hoạch:

Theo dõi và phản hồi các yêu cầu biên tập, đáp ứng tiến độ công việc.

Sắp xếp, lưu trữ file media khoa học, dễ truy cập.

Biên tập và chỉnh sửa video:

Cắt ghép, chỉnh sửa video theo kịch bản hoặc yêu cầu.

Ứng dụng hiệu ứng hình ảnh, kỹ xảo, motion graphics để tăng tính hấp dẫn.

Quay, dựng nhanh các short videos.

Xử lý hình ảnh:

Chỉnh sửa, tối ưu hình ảnh (màu sắc, bố cục, hiệu ứng).

Thiết kế thumbnail, banner, và các yếu tố đồ họa đơn giản.

Xử lý âm thanh:

Cắt ghép, loại bỏ tạp âm, điều chỉnh chất lượng âm thanh.

Đồng bộ âm thanh với video.

Xử lý và chỉnh sửa mô hình 3D:

Thực hiện các thao tác cơ bản với mô hình 3D (chỉnh sửa texture, ánh sáng, render).

Đề xuất ý tưởng sáng tạo:

Tham gia đóng góp ý tưởng nội dung và phong cách trình bày.

Sáng tạo các nội dung short videos.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành liên quan (Truyền thông, Đồ họa, Multimedia, v.v.).

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực biên tập nội dung đa phương tiện.

3 năm kinh nghiệm

Có kinh nghiệm làm việc với các dự án content creation, video, đồ họa, motion graphics, hoặc chỉnh sửa âm thanh.

Am hiểu về kỹ thuật dựng phim, chỉnh sửa video, màu sắc, âm thanh.

Kiến thức cơ bản về xử lý đồ họa 2D, 3D, hiệu ứng hình ảnh, animation.

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video (Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci Resolve, v.v.) và ứng dụng edit nhanh video (Capcut, v.v.).

Biết sử dụng các phần mềm thiết kế và xử lý hình ảnh (Adobe Photoshop, Illustrator, Lightroom).

Có kinh nghiệm làm việc với phần mềm xử lý âm thanh (Adobe Audition, Audacity).

Giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Tự hào làm việc cho thương hiệu máy lọc nước số 1 Việt Nam, đã xuất khẩu ra hơn 50 quốc gia

Mức lương hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực.

Đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người lao động theo quy định của pháp luật tại Việt Nam và các nước. (Bảo hiểm, 12 ngày nghỉ phép, thưởng lễ tết…)

Các khoản thưởng thành tích năm, thưởng vượt trội mục tiêu hàng năm theo quy định công ty.

Môi trường làm việc trẻ trung, văn hóa coi trọng con người và có nhiều cơ hội học hỏi phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin