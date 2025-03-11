Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP

Video Editor

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 29 Hàng Khoai, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Quay và chỉnh sửa video ngắn, dài trên các nền tảng (tiktok, Facebook, Instagram, Youtube..) theo định hướng nội dung
- Thêm hiệu ứng, âm thanh, filter giúp video hấp dẫn và chuyên nghiệp
- Phối hợp với content creator để tạo nội dung phù hợp với thương hiệu cá nhân
- Cập nhật xu hướng quay dựng mới nhất, áp dụng vào nội dung
- Tối ưu dung lượng, chất lượng video phù hợp với từng nền tảng
- Quản lý kho video, hình ảnh và chỉnh sửa theo yêu cầu.
- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ
Độ tuổi: Từ 20 - 30 tuổi
Bằng cấp:
- Tốt nghiệp ĐH/CĐ hoặc trung cấp chuyên ngành truyền thông, PR, thời trang, trang sức, MKT, báo chí hoặc các lĩnh vực liên quan.
Kinh nghiệm:
- Có KN từ 1-3 năm trong quay dựng video
- Thành thạo các phần mềm như Capcut, Premier Pro, After Effects, Final Cut Pro…
- Có gu thẩm mỹ tốt, hiểu về màu sắc và bố cục hình ảnh
- Bắt trend nhanh, có khả năng sáng tạo video thu hút người xem
- Chủ động, trách nhiệm, có thể làm việc theo nhóm, theo dealine gấp
- Có thể đi làm việc xa ngắn ngày 1-3 ngày
Phẩm chất cá nhân:
Trung thực, nhanh nhẹn, linh hoạt;
Yêu thích thời trang và có tư duy tốt,
Gu thẩm mỹ tốt về dòng cao cấp, nắm bắt xu hướng và hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:
Lương cứng: 10.000.000 - 20.000.000
Phụ cấp: 500.000
Thưởng chuyên cần: 200.000
Thưởng hiệu quả công việc
Chế độ phúc lợi:
Hỗ trợ ăn, ở, đi lại và công tác phí khi đi công tác theo quy định công ty;
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc tại công ty;
Đánh giá xem xét điều chỉnh lương 2 lần/năm;
Tham gia các hoạt động do công ty tổ chức: Du lịch, Team Building, Fashion show, Vietnam fashion week,...
Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước;
Các hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 254 Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

