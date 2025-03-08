Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ OCC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ OCC
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ OCC

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 16TT23, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Dựng các clip chạy ads, video ads, intro, review, livestream ...
Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của tổ chức.
Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của tổ chức. Thực hiện công việc Theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Kinh nghiệm 1 – 2 năm làm vị trí tương đương.
– Khả năng sáng tạo.
– Có khả năng lên kịch bản Video marketing.
– Sử dụng thành thạo các phần mềm làm video Adobe primer, Adobe after effect, Photoshop

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ OCC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng chính thức fulltime: Lương cứng 10.000.000 - 12.000.000
- Được tranning, đào tạo bài bản , hàng năm được đi du lịch,.
- Được thưởng các ngày lễ, tết,...
- Hưởng chế độ bảo hiểm theo chế độ nhà nước
- Môi trường làm việc sôi động , trẻ trung , thoải mái,.. - Có cơ hội làm việc với các chuyên gia trong lĩnh vực kiểm duyệt nội dung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ OCC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 16TT23, KĐT VĂN PHÚ, PHÚ LA, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

