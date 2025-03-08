Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EHERBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 16TT23, KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Dựng các clip chạy ads, video ads, intro, review, livestream ...

Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của tổ chức.

Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của tổ chức. Thực hiện công việc Theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Kinh nghiệm 1 – 2 năm làm vị trí tương đương.

– Khả năng sáng tạo.

– Có khả năng lên kịch bản Video marketing.

– Sử dụng thành thạo các phần mềm làm video Adobe primer, Adobe after effect, Photoshop

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EHERBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng chính thức fulltime: Lương cứng 10.000.000 - 12.000.000

- Được tranning, đào tạo bài bản , hàng năm được đi du lịch,.

- Được thưởng các ngày lễ, tết,...

- Hưởng chế độ bảo hiểm theo chế độ nhà nước

- Môi trường làm việc sôi động , trẻ trung , thoải mái,.. - Có cơ hội làm việc với các chuyên gia trong lĩnh vực kiểm duyệt nội dung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EHERBAL

