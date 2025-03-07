Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ LAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ LAN
Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 216 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 14 - 20 Triệu
Phối hợp với các thành viên trong bộ phận Marketing lên kế hoạch, ý tưởng, kịch bản cho các buổi quay chụp, dựng video.
Định hướng nội dung & hình ảnh cho video.
Thực hiện xử lý hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm/ video viral/ video event, các clip review sản phẩm, các sự kiện, hoạt động của công ty.
Chịu trách nhiệm về hình ảnh video sản phẩm truyền thông và theo từng chiến dịch của công ty.
Đảm bảo thời gian hạn mục theo đúng kế hoạch.
Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng Thành thạo các phần mềm biên tập/chỉnh sửa video.
Tư duy sáng tạo, nắm bắt các xu hướng nội dung video
Có sự nhạy bén, cảm nhận tinh tế với màu sắc, âm thanh và hình ảnh.
Cẩn trọng, tỉ mỉ trong công việc.
Tư duy sáng tạo, nắm bắt các xu hướng nội dung video
Có sự nhạy bén, cảm nhận tinh tế với màu sắc, âm thanh và hình ảnh.
Cẩn trọng, tỉ mỉ trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ LAN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 14 - 20 triệu/tháng
Thưởng hiệu suất công việc, thưởng theo doanh số và lợi nhuận công ty
Thưởng lễ Tết, lương tháng 13, thưởng năm...
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
12 ngày phép năm
Du lịch, teambuilding hàng năm
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp với cơ hội thăng tiến rõ ràng
Thưởng hiệu suất công việc, thưởng theo doanh số và lợi nhuận công ty
Thưởng lễ Tết, lương tháng 13, thưởng năm...
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
12 ngày phép năm
Du lịch, teambuilding hàng năm
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp với cơ hội thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ LAN
