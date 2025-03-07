Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ LAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 216 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Phối hợp với các thành viên trong bộ phận Marketing lên kế hoạch, ý tưởng, kịch bản cho các buổi quay chụp, dựng video.

Định hướng nội dung & hình ảnh cho video.

Thực hiện xử lý hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm/ video viral/ video event, các clip review sản phẩm, các sự kiện, hoạt động của công ty.

Chịu trách nhiệm về hình ảnh video sản phẩm truyền thông và theo từng chiến dịch của công ty.

Đảm bảo thời gian hạn mục theo đúng kế hoạch.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng Thành thạo các phần mềm biên tập/chỉnh sửa video.

Tư duy sáng tạo, nắm bắt các xu hướng nội dung video

Có sự nhạy bén, cảm nhận tinh tế với màu sắc, âm thanh và hình ảnh.

Cẩn trọng, tỉ mỉ trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ LAN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 14 - 20 triệu/tháng

Thưởng hiệu suất công việc, thưởng theo doanh số và lợi nhuận công ty

Thưởng lễ Tết, lương tháng 13, thưởng năm...

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

12 ngày phép năm

Du lịch, teambuilding hàng năm

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp với cơ hội thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ LAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin