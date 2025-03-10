Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Việt Á, số 09 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Dựng và chỉnh sửa các nội dung video chất lượng theo kịch bản có sẵn (Độ dài trung bình video từ 20-30 phút)
Tìm kiếm tài nguyên để dựng video sát với nội dung
Phối hợp/ trao đổi với các thành viên trong nhóm để hoàn thiện sản phẩm và đề xuất các ý tưởng sáng tạo giúp nâng cấp sản phẩm
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo một trong các phần mềm chỉnh sửa video (Capcut, Premiere,...). Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên về dựng video
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập lên tới 12 - 15tr VNĐ (Lương cứng 8 - 11tr + phụ cấp + thưởng)
Kí HĐLĐ và đóng BHXH đầy đủ ngay khi lên chính thức
12 ngày phép/năm, review lương, thưởng các ngày lễ Tết, lương tháng 13
Du lịch công ty 1-2 lần/năm, tham gia các sự kiện nội bộ siêu vui như Year End Party, Team-Building…
Làm việc trong môi trường trẻ trung, sáng tạo, không áp lực nhưng cần có sự cam kết cao trong công việc
Thoải mái thể hiện cá tính, không gò bó trong khuôn khổ, được thỏa sức đóng góp các ý tưởng “táo bạo”
Được tham gia các lớp đào tạo chuyên môn nội bộ để phát triển kỹ năng
Cơ hội thăng tiến rộng mở với các vị trí như Leader, Cố vấn chuyên môn,..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
