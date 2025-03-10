Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Việt Á, số 09 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Dựng và chỉnh sửa các nội dung video chất lượng theo kịch bản có sẵn (Độ dài trung bình video từ 20-30 phút)

Tìm kiếm tài nguyên để dựng video sát với nội dung

Phối hợp/ trao đổi với các thành viên trong nhóm để hoàn thiện sản phẩm và đề xuất các ý tưởng sáng tạo giúp nâng cấp sản phẩm

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo một trong các phần mềm chỉnh sửa video (Capcut, Premiere,...). Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên về dựng video

Có khả năng tìm kiếm tài nguyên nhanh, sát với nội dung video

Tiếng Anh mức cơ bản để tìm kiếm nguồn ảnh, video đa dạng

Ưu tiên các bạn sinh năm 2003 - 1998

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập lên tới 12 - 15tr VNĐ (Lương cứng 8 - 11tr + phụ cấp + thưởng)

Kí HĐLĐ và đóng BHXH đầy đủ ngay khi lên chính thức

12 ngày phép/năm, review lương, thưởng các ngày lễ Tết, lương tháng 13

Du lịch công ty 1-2 lần/năm, tham gia các sự kiện nội bộ siêu vui như Year End Party, Team-Building…

Làm việc trong môi trường trẻ trung, sáng tạo, không áp lực nhưng cần có sự cam kết cao trong công việc

Thoải mái thể hiện cá tính, không gò bó trong khuôn khổ, được thỏa sức đóng góp các ý tưởng “táo bạo”

Được tham gia các lớp đào tạo chuyên môn nội bộ để phát triển kỹ năng

Cơ hội thăng tiến rộng mở với các vị trí như Leader, Cố vấn chuyên môn,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO

