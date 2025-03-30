Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH PIXIE RETAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH PIXIE RETAIL
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Khu Block A, Shophouse Stown Tham Lương, Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh., Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận
Quay, dựng video, chụp ảnh sản phẩm cho công ty trên các kênh social media (Tiktok, Facebook reels, Shopee, Lazada)
social media (Tiktok, Facebook reels, Shopee, Lazada)
Cập nhật xu hướng mới về video marketing, TikTok trend, công nghệ AI trong sản xuất video.
video marketing, TikTok trend, công nghệ AI trong sản xuất video
Biết Design là một lợi thế
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về mảng video editing
2 năm
Tuổi từ 22 - 30, có gu thẩm mỹ tốt, bắt trend nhanh, sáng tạo
gu thẩm mỹ tốt
Thành thạo máy ảnh và các phần mềm dựng & chỉnh sửa video như Premiere, CapCut, After Effects…
dựng & chỉnh sửa video
Có khả năng lên ý tưởng, xây dựng kịch bản video hấp dẫn.
lên ý tưởng, xây dựng kịch bản video
Biết Setup Livestream và Design là lợi thế
2 năm
Tuổi từ 22 - 30, có gu thẩm mỹ tốt, bắt trend nhanh, sáng tạo
gu thẩm mỹ tốt
Thành thạo máy ảnh và các phần mềm dựng & chỉnh sửa video như Premiere, CapCut, After Effects…
dựng & chỉnh sửa video
Có khả năng lên ý tưởng, xây dựng kịch bản video hấp dẫn.
lên ý tưởng, xây dựng kịch bản video
Biết Setup Livestream và Design là lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH PIXIE RETAIL Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 13 - 17 triệu (theo năng lực) + Lương tháng 13.
13 - 17 triệu (theo năng lực
Lương tháng 13.
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, không ngừng đổi mới.
Thỏa sức sáng tạo, không gò bó, có không gian thể hiện năng lực.
Được tiếp cận & học hỏi về AI tools trong Video Editing để nâng cao hiệu suất.
13 - 17 triệu (theo năng lực
Lương tháng 13.
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, không ngừng đổi mới.
Thỏa sức sáng tạo, không gò bó, có không gian thể hiện năng lực.
Được tiếp cận & học hỏi về AI tools trong Video Editing để nâng cao hiệu suất.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PIXIE RETAIL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI