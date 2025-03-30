Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH PIXIE RETAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu Block A, Shophouse Stown Tham Lương, Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh., Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Quay, dựng video, chụp ảnh sản phẩm cho công ty trên các kênh social media (Tiktok, Facebook reels, Shopee, Lazada)

Cập nhật xu hướng mới về video marketing, TikTok trend, công nghệ AI trong sản xuất video.

Biết Design là một lợi thế

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về mảng video editing

Tuổi từ 22 - 30, có gu thẩm mỹ tốt, bắt trend nhanh, sáng tạo

Thành thạo máy ảnh và các phần mềm dựng & chỉnh sửa video như Premiere, CapCut, After Effects…

Có khả năng lên ý tưởng, xây dựng kịch bản video hấp dẫn.

Biết Setup Livestream và Design là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH PIXIE RETAIL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 13 - 17 triệu (theo năng lực) + Lương tháng 13.

Lương tháng 13.

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, không ngừng đổi mới.

Thỏa sức sáng tạo, không gò bó, có không gian thể hiện năng lực.

Được tiếp cận & học hỏi về AI tools trong Video Editing để nâng cao hiệu suất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PIXIE RETAIL

