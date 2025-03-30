Tuyển Digital Marketing Công ty Cô phần Dược Mỹ phẩm Biomedico làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Ngoại Giao Đoàn Trung Tự, số 06 Đặng Văn Ngữ, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội., Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Xây dựng chiến lược và quản lý nhãn hàng phụ trách, lập kế hoạch truyền thông Marketing cho nhãn hàng bằng chiến dịch quảng cáo sản phẩm trên nền tảng Facebook, Web, Tiktok, các sàn TMĐT,… - nhóm ngành Mỹ phẩm, làm đẹp.

Theo dõi, đánh giá & phân tích các chỉ số, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch, hình thức quảng cáo hàng ngày, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận theo KPI được giao.

Có kế hoạch Tối ưu hoá chiến dịch chạy quảng cáo. Đề xuất ý tưởng quảng cáo, kênh quảng cáo mới.

Biết chỉnh sửa, thiết kế hình ảnh, video cơ bản.

Gia tăng nhận diện thương hiệu trên các nền tảng như Facebook, Tiktok, Google.

Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực mỹ phẩm, làm đẹp.

Am hiểu các thuật toán Facebook, Tiktok, Google, …..

Tại Công ty Cô phần Dược Mỹ phẩm Biomedico Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB: 8.000.000đ – 10.000.000đ + Phụ cấp (Ăn trưa + Gửi xe) + % doanh số.

Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc. Thử việc hưởng 85% lương CB

Thời gian: 8h – 17h, Thứ 2 đến sáng thứ 7

Các chính sách dành cho người lao động như: Sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau, lễ Tết, lương tháng 13,….

Du lịch, Party, teambuilding, ….. hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cô phần Dược Mỹ phẩm Biomedico

