Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế SCONNECT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại SCONNECT
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 12
- 14 đường Galaxy 6 khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Tuyển dụng (Tuyển các vị trí khối back + vị trí tiếng Đức, Hàn, Úc,...)
- Đào tạo (đào tạo hội nhập + Tổ chức khảo sát và lên kế hoạch cho nhân sự tham gia các khóa học trong năm)
- Truyền thông nội bộ (tổ chức sự kiện, phong trào, kết nối nhân sự qua các kênh ,...)
- Hành chính: Phụ trách 1 số công việc hành chính về cơ sở vật chất
- Một số công việc khác (70% tuyển dụng - 30% các công việc khác)
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có từ 1 năm kinh nghiệm vị trí tuyển dụng, đào tạo và truyền thông nội bộ
- Tốt nghiệp cao đẳng trợ lên, ưu tiên chuyên ngành quản trị nhân lực, luật, quản trị nhân sự
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, ưu tiên làm truyền thông tốt
Tại SCONNECT Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 8-10tr/ tháng + 500k/ tháng tiền ăn + hỗ trợ tiền gửi xe
- Thưởng 2 tháng lương/ năm
- Thưởng cổ phần
- Thưởng các ngafy lễ tết
- Du lịch, teambuilding, khám sức khỏe, ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại SCONNECT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
