Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 4 ngõ 21 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Thanh Xuân

1. Modeling và Set Up Bối Cảnh, Phong Cảnh

Tạo ra các mô hình 3D và bối cảnh theo yêu cầu dự án.

2. Thực Hiện Hóa Các Bố Cục Hình Ảnh Theo Ý Tưởng Có Sẵn

Thực hiện công tác sản xuất các video 3D (Edit hiệu ứng; Tạo intro video, template video,...).

Sử dụng kỹ năng Animation cho các chuyển động

Tổ chức thảo luận, feedback các sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng, phù hợp thị hiếu khán giả Youtube.

3. Xây Dựng Bối Cảnh, Ánh Sáng Trên Nền Tảng Unreal Engine

Thiết lập và điều chỉnh ánh sáng để tạo ra hiệu ứng và không gian mong muốn.

Diễn hoạt animation chân thực, mượt mà dựa trên các nguyên tắc cơ bản.

4. Rendering Hình Tĩnh Hoặc Clip Ngắn (10-15s)

Render các hình ảnh tĩnh chất lượng cao.

Render diễn hoạt video ngắn từ mô hình 3D nhân vật, bối cảnh 3D.

5. Nghiên Cứu và phân tích thị trường

Phân tích các xu hướng thiết kế video 3D trên thị trường Youtube nói riêng, toàn cầu nói chung.

Cập nhật các thông tin, xu hướng mới liên quan đến lĩnh vực đang làm để mang lại hiệu quả cao nhất.

Tốt nghiệp khóa học, trường lớp đào tạo về 3D Artist.

Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm về 3D Artist, ít nhất 1 năm sử dụng Unreal Engine.

Có kinh nghiệm dựng background environment, ưu tiên biết tạo hiệu ứng thời tiết chân thực.

Có kiến thức về hình ảnh, màu sắc, bố cục, ánh sáng và bối cảnh, có tính thẩm mỹ tốt.

Sử dụng thành thạo 1 trong các phần mềm 3D như Unreal Engine (ưu tiên)/Blender.

Có tư duy về hình ảnh, bố cục, ánh sáng tốt.

Có khả năng modeling, texture, rendering tốt.

Sử dụng các phần mềm thiết kế bổ trợ (VD: After Effect, Premiere...)

Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 12.000.000–15.000.000 VNĐ

Phụ cấp ăn trưa đi lại: 900.000 VNĐ/ tháng.

Chính sách thưởng dựa trên hiệu quả hoạt động của dự án.

Được đào tạo chuyên sâu về âm nhạc trên các nền tảng (nền tảng chính là Youtube)

Thường xuyên được tham gia các chương trình đào tạo phát triển bản thân.

Xét tăng lương 2 lần/ năm, thưởng lương tháng thứ 13,các dịp lễ tết, ....

Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN).

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ.

Tháng phụ nữ, đàn ông được hưởng 1⁄2 mức thưởng Tết.

Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm.

Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc.

Được đào tạo và được hướng dẫn bởi Leader và Manager.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

