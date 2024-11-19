Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV TRANG BEAUTY CENTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 434 Cao Thắng phường 12 quận 10 HCM, Quận 10

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phân tích thiết kế Database

- Lập trình và phát triển các ứng dụng web/service bằng NodeJS

- Xây dựng và tối ưu hoá các API, microservices và hệ thống.

- Thực hiện mô tả, phân tích các yêu cầu phần mềm, viết tài liệu kỹ thuật API

- Kết hợp với các bộ phận khác để hoàn thành, triển khai dự án

- Tối ưu hoá/ cải tiến source code của dự án theo từng giai đoạn

- Công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệm Đại học, chuyên ngành CNTT

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV TRANG BEAUTY CENTER Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng lễ tết, sinh nhật cho nhân viên

- Quà tặng vào các ngày lễ trong năm (08/03, 20/10...)

- Tiệc cuối năm

- Ưu đãi giá sử dụng các dịch vụ làm đẹp cho nhân viên

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cởi mở.

- Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp cao với lộ trình chi tiết, rõ ràng.

- Có các khóa huấn luyện nâng cao nghiệp vụ hàng quý, hàng năm cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV TRANG BEAUTY CENTER

