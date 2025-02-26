Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Gỗ An Cường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

1. Cải tiến hoạt động và quy trình nội bộ

Triển khai các dự án cải tiến hoạt động và quy trình nội bộ nhằm tối ưu hóa hiệu quả vận hành.

• Tìm hiểu và phân tích các quy trình hiện tại để xác định điểm mạnh, điểm yếu và các cơ hội cải tiến.

• Lựa chọn và phối hợp với các đối tác cung cấp giải pháp công nghệ hoặc tư vấn khi cần thiết, đảm bảo phù hợp với mục tiêu dự án, có thể chủ động sử dụng các nguồn nhân lực nội bộ sẵn có.

• Lập kế hoạch tổng quan và chi tiết cho các dự án cải tiến hoạt động và quy trình nội bộ.

• Theo dõi và kiểm soát tiến độ các dự án cải tiến, đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn và đạt được mục tiêu đề ra.

• Tham gia công tác hỗ trợ, hướng dẫn đội ngũ trong việc áp dụng các quy trình hoặc công nghệ mới sau khi triển khai dự án.

• Đánh giá hiệu quả và rút kinh nghiệm sau mỗi dự án, từ đó đề xuất các phương án cải tiến cho tương lai.

2. Phát triển giải pháp

• Tìm hiểu và phát triển các giải pháp công nghệ hiện đại (AI) để cải thiện quy trình làm việc, tự động hóa các công việc lặp lại, và nâng cao năng suất.

3. Phối hợp với phòng ban khác

• Phối hợp với các phòng ban để đề xuất và triển khai các sáng kiến cải tiến phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.