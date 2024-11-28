Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Công nghệ DSS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 tòa nhà Mitec - đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Thực hiện công tác tính lương, thưởng hàng tháng;

- Thực hiện các thủ tục tăng giảm BHXH; Cập nhật các thông tư, chính sách liên quan đến quy định của bảo hiểm....và thuế thu nhập cá nhân;

- Tham gia triển khai xây dựng hệ thống, chính sách;

- Giải quyết các quan hệ lao động hoặc phát sinh tranh chấp;

- Quản lý HĐLĐ, hồ sơ lao động;

- Giải quyết thủ tục nghỉ việc, thanh lý cho người lao động.

- Thực hiệc các chế độ thăm hỏi phúc lợi cho người lao động.

- Tham gia tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong Công ty, lập các kế hoạch tuyển dụng, điều phối và tổ chức thực hiện các kế hoạch đó;

- Phụ trách liên hệ tìm kiếm nguồn ứng viên qua các kênh để có nguồn CV hiệu quả;

- Trực tiếp tham gia vào quá trình phỏng vấn, đánh giá ứng viên;

- Tham gia thiết lập các tiêu chí và bảng mô tả công việc của các vị trí.

- Quản Lý data tuyển dụng, cập nhật báo cáo;

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ độ tuổi từ 25 đến dưới 35 tuổi, tốt nghiệp ĐH trở lên

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí làm BHXH, Tính lương và biết xây dựng thang bảng lương – chính sach là một lợi thế.

- Trách nhiệm với công việc, làm việc nhiệt tình, tinh thần học hỏi lắng nghe.

- Kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, Driver) tốt.

- Giao tiếp tốt, linh hoạt, khéo léo.

- Ứng viên ưu thích hoạt động văn hóa phong trào là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ DSS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận 10.000.000 -13.000.000 + Phụ cấp ăn trưa tại công ty

- Được tham gia BHXH khi ký HĐ chính thức;

- Ứng viên được làm việc trong môi trường trẻ, năng động;

- Tham gia các sự kiện văn hóa công ty, nghỉ mát, team building hàng năm

- Thưởng các ngày lễ, tết và các sự kiện đặc biệt của công ty, lương tháng thứ 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ DSS Việt Nam

