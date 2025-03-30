Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty CP đầu tư & phát triển BĐS Phương Đông làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 152 Cao Đức Lân, Phường An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Soạn thảo hợp đồng ký kết, hợp tác thương mại giữa khách hàng/đối tác với công ty.

Tham gia hoàn tất các thủ tục công chứng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các tài sản liên quan giữa các đối tác, khách hàng với công ty.

Tham gia biên soạn, thảo luận về điều khoản các hợp đồng, tìm giải pháp pháp lý với các vấn đề pháp lý giữa các bên đối tác, khách hàng và công ty.

Hoàn tất các thủ tục hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp, đại diện công ty tham gia gặp gỡ các cấp cơ quan chính quyền để xử lý các thủ tục về doanh nghiệp.

Đứng ra giải quyết các khiếu nại bước đầu (trong thẩm quyền) giữa công ty và khách hàng/ đối tác.

Quản lý, lưu trữ, cung cấp các hồ sơ, tài liệu, thông tin pháp lý của các dự án, doanh nghiệp, thông tin, tài liệu bán hàng, hồ sơ file thiêt kế, đồ hoạ liên quan đến phát triển dự án.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, ưu tiên chuyên ngành Luật đất đai hoặc Luật kinh tế.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Chuyên viên pháp lý, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.

Hiểu biết sâu rộng về các luật, nghị định, thông tư liên quan đến lĩnh vực bất động sản.

Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp lý tốt, chính xác và rõ ràng.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng quản lý thời gian và xử lý công việc hiệu quả dưới áp lực cao.

Tại Công ty CP đầu tư & phát triển BĐS Phương Đông Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP đầu tư & phát triển BĐS Phương Đông

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin