Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Phát triển nhà ở VB Home làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 91 Lê Đức Thọ, P Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận các yêu cầu tuyển dụng được phân bổ theo kế hoạch tuyển dụng

- Chuẩn bị nội dung, hình ảnh đăng tuyển trên các kênh tuyển dụng, tiến hành đăng tuyển

- Phân tích hồ sơ, sàng lọc ứng viên liên hệ phỏng vấn.

- Chịu trách nhiệm và tổng hợp kết quả phỏng vấn, sắp xếp phỏng vấn các hồ sơ đạt và theo dõi quá trình phỏng vấn với ứng viên.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tuyển dụng

- Tìm kiếm và đề xuất các kênh tuyển dụng hiệu quả. Phụ trách quản lý các kênh tuyển dụng

- Chịu trách nhiệm quản lý website, fanpage tuyển dụng và các tài khoản tuyển dụng của Công ty

- Xây dựng hình ảnh phục vụ cho mục đích tuyển dụng, thương hiệu tuyển dụng

- Thực hiện báo cáo, kết quả tuyển dụng, cập nhật hồ sơ/ quá trình tuyển dụng đầy đủ

- Các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng Phòng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành Quản trị nguồn nhân lực và ngành khác có liên quan.

- Có từ > 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Có kỹ năng tin học văn phòng – Excel tốt.

- Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, kỹ năng giao tiếp và sắp xếp quản lý thời gian tốt.

- Khả năng chịu được áp lực cao

- Ưu tiên đã từng làm trong công ty xây dựng

Tại Công ty TNHH Phát triển nhà ở VB Home Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương + Thưởng dự án

- Thưởng tháng lương thứ 13

- Thử việc 01 tháng hưởng 85% lương

- Hỗ trợ chi phí ăn trưa

- Tham gia BHXH, BHYT sau khi ký hợp đồng chính thức

- Du lịch, nghỉ mát 2 lần/năm

- Chế độ phúc lợi khác theo quy định của Bộ luật Lao động và quy định của Công ty;…vvv

- Trao đổi thêm khi tham gia phỏng vần trực tiếp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển nhà ở VB Home

