Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Phát triển nhà ở VB Home làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty TNHH Phát triển nhà ở VB Home
- Hà Nội: Số 91 Lê Đức Thọ, P Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tiếp nhận các yêu cầu tuyển dụng được phân bổ theo kế hoạch tuyển dụng
- Chuẩn bị nội dung, hình ảnh đăng tuyển trên các kênh tuyển dụng, tiến hành đăng tuyển
- Phân tích hồ sơ, sàng lọc ứng viên liên hệ phỏng vấn.
- Chịu trách nhiệm và tổng hợp kết quả phỏng vấn, sắp xếp phỏng vấn các hồ sơ đạt và theo dõi quá trình phỏng vấn với ứng viên.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tuyển dụng
- Tìm kiếm và đề xuất các kênh tuyển dụng hiệu quả. Phụ trách quản lý các kênh tuyển dụng
- Chịu trách nhiệm quản lý website, fanpage tuyển dụng và các tài khoản tuyển dụng của Công ty
- Xây dựng hình ảnh phục vụ cho mục đích tuyển dụng, thương hiệu tuyển dụng
- Thực hiện báo cáo, kết quả tuyển dụng, cập nhật hồ sơ/ quá trình tuyển dụng đầy đủ
- Các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng Phòng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có từ > 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Có kỹ năng tin học văn phòng – Excel tốt.
- Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, kỹ năng giao tiếp và sắp xếp quản lý thời gian tốt.
- Khả năng chịu được áp lực cao
- Ưu tiên đã từng làm trong công ty xây dựng
Tại Công ty TNHH Phát triển nhà ở VB Home Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng tháng lương thứ 13
- Thử việc 01 tháng hưởng 85% lương
- Hỗ trợ chi phí ăn trưa
- Tham gia BHXH, BHYT sau khi ký hợp đồng chính thức
- Du lịch, nghỉ mát 2 lần/năm
- Chế độ phúc lợi khác theo quy định của Bộ luật Lao động và quy định của Công ty;…vvv
- Trao đổi thêm khi tham gia phỏng vần trực tiếp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển nhà ở VB Home
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
