Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình (HBC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Pax Sky, 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng

• Phối hợp với các phòng ban để xác định nhu cầu tuyển dụng (số lượng, vị trí, thời gian).

• Xây dựng và triển khai chiến lược thu hút ứng viên qua các kênh tuyển dụng (LinkedIn, Facebook, website công ty, các trang tuyển dụng).

• Phát triển thương hiệu tuyển dụng

• Quản lý hệ thống dữ liệu nhân sự

• Cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu ứng viên.

• Lưu trữ các báo cáo tuyển dụng theo định kỳ (hàng tháng/quý).

• Đánh giá hiệu quả của các kênh tuyển dụng và đề xuất cải tiến.

• Hỗ trợ các hoạt động khác của phòng Nhân sự

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp đại học, ưu tiên chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế, hoặc Xây dựng

• Tiếng anh giao tiếp tốt.

• Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực tuyển dụng.

• Hiểu biết về các quy trình tuyển dụng hiện đại và công cụ hỗ trợ.

• Tỉ mỉ, chi tiết, và có tinh thần trách nhiệm cao.

• Chủ động, sáng tạo và có khả năng làm việc độc lập.

• Yêu thích công việc kết nối con người.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình (HBC) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, thỏa thuận tuỳ năng lực.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi xã hội theo quy định hiện hành như: BHYT, BHXH, BHTN.

Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật Việt Nam.

Phúc lợi chung của Tập đoàn (BHSK, ESOP, thưởng hiệu suất công việc, phụ cấp cơm, thưởng cuối năm...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình (HBC)

