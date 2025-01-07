Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Suoi Tien Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Triển khai kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho các phòng ban/đơn vị để hoàn thành chỉ tiêu của Bộ phận tuyển dụng căn cứ trên định biên đã được Lãnh đạo phê duyệt.

- Nghiên cứu và tham mưu Lãnh đạo trong việc hoạch định nguồn nhân lực của Công ty theo định hướng phát triển và quy mô mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh

- Chủ động tìm kiếm, mở rộng, phát triển các kênh tuyển dụng hiệu quả, thiết lập các mối quan hệ với các cá nhân, tổ chức, đơn vị trong lĩnh vực tuyển dụng.

- Phân tích, đánh giá, dự báo thị trường lao động, mặt bằng thu nhập, biến động nhân sự để điều chỉnh phương án tuyển dụng phù hợp với đặc thù tuyển dụng của công ty theo từng giai đoạn.

- Xây dựng lưu trữ nguồn dữ liệu ứng viên và data nhân sự công ty.

- Duy trì và cải tiến quy trình tuyển dụng, xây dựng, quản lý bộ câu hỏi tuyển dụng cho từng vị trí.

- Tham gia thiết lập, chỉnh sửa bảng mô tả công việc cho các vị trí tuyển dụng.

- Theo dõi, đo lường hiệu quả của ứng viên từ quá trình thử việc cho đến quá trình làm việc trong công ty. Xây dựng triển khai đánh giá nhân sự sau thử việc, đánh giá tái ký hợp đồng.

- Sàng lọc nhân sự, tham mưu, đề xuất lên Lãnh đạo công ty sắp xếp nhân lực đúng người, đúng việc, đúng vị trí.

- Báo cáo đánh giá hiệu quả tuyển dụng, báo cáo biến động nhân sự. Theo dõi, đo lường tỉ lệ nghỉ việc và cần có kế hoạch tuyển dụng thay thế.

- Tham gia, phối hợp xây dựng cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất, tuyển dụng hệ thống nhân sự .đáp ứng kịp tiến độ đi vào hoạt động theo chỉ đạo từ cấp trên.