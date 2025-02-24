Tuyển Cloud Engineer FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Cloud Engineer FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

FPT Software
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
FPT Software

Cloud Engineer

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Cloud Engineer Tại FPT Software

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: FPT Building, 17 Duy Tân Str., Cầu Giấy District, Hanoi, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Cloud Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

In 2023, FPT Software officially made its mark on the global billion-dollar company list. This is evidence of the talent and efforts of multiple generations of employees at FPT Software.
Why not explore your potential and embark on a brilliant journey with us?

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại FPT Software Thì Được Hưởng Những Gì

• “FPT care” health insurance provided by Petrolimex (PJICO) and is exclusive for FPT employees.
• Annual Summer Vacation: follows company’s policy and starts from May every year
• Salary review: 1 time per year
• International, dynamic, friendly working environment
• Annual leave, working conditions follow Vietnam labor laws.
• Other allowances: lunch allowance, working on-site allowance, etc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT Software

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

FPT Software

FPT Software

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà FPT Building, số 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

