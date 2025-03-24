Tuyển Content Creator Công ty TNHH HVNet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty TNHH HVNet
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 255 Bình Lợi, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Lên ý tưởng kịch bản, nội dung video bán hàng trên nền tảng TikTok.
Phối hợp với Team Editor nhằm tạo ra các video bán hàng thu hút, táo bạo và hiệu quả.
Phối hợp cùng Team Design nhằm đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu về mặt hình ảnh.
Một số công việc khác theo phân công từ quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có hiểu biết và kinh nghiệm chuyên môn content
Am hiểu các kênh mạng xã hội (tính năng,hành vi, người dùng, chính sách...) nắm bắt nhanh xu hướng thị trường
Có khả năng edit video trên capcut
Có khả năng chủ động tư duy và có năng lực triển khai
Có tinh thần học hỏi và sẵn sàng thử thách bản thân
Tại Công ty TNHH HVNet Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 7 - 12 triệu+ Thưởng KPI
Phụ cấp cơm trưa + gửi xe
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Môi trường làm việc lý tưởng cùng đội ngũ đồng nghiệp trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HVNet
