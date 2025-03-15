Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & THI CÔNG NỘI THẤT TTCOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & THI CÔNG NỘI THẤT TTCOM
Ngày đăng tuyển: 15/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & THI CÔNG NỘI THẤT TTCOM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: VP

- 2

- 04 Tầng 2, Tòa nhà St. Moritz, 1014 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phối hợp với đội ngũ Marketing để lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch Content Marketing.
Nghiên cứu và phân tích đối tượng khách hàng mục tiêu, xu hướng thị trường để xây dựng nội dung phù hợp.
Viết bài, chỉnh sửa và tối ưu hóa nội dung trên các nền tảng khác nhau (website, blog, mạng xã hội...).
Quản lý và cập nhật nội dung trên website và các kênh truyền thông xã hội.
Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch Content Marketing, báo cáo kết quả và đề xuất các giải pháp cải thiện.
Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với các blogger, influencer để hợp tác quảng bá sản phẩm/dịch vụ.
Tham gia các hoạt động brainstorming, đóng góp ý tưởng cho các chiến dịch Marketing.
Đảm bảo chất lượng nội dung được đăng tải chính xác, đúng thời gian và phù hợp với thương hiệu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Báo chí, Truyền thông hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Content Marketing.
Kỹ năng viết tốt, khả năng diễn đạt lưu loát, sáng tạo và hấp dẫn.
Hiểu biết về SEO, SEM và các kỹ thuật tối ưu hóa nội dung.
Thành thạo các công cụ hỗ trợ viết bài, chỉnh sửa và quản lý nội dung.
Có kinh nghiệm làm việc với các nền tảng mạng xã hội phổ biến (Facebook, Instagram, Zalo...).
Khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả công việc.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt, khả năng giao tiếp và hợp tác hiệu quả.
Trung thực, chịu trách nhiệm, có tinh thần cầu tiến và ham học hỏi.
Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & THI CÔNG NỘI THẤT TTCOM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng hiệu quả công việc, thưởng các dịp lễ, tết.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & THI CÔNG NỘI THẤT TTCOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: VP-2-04 Tầng 2, Tòa nhà St. Moritz, 1014 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

