Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THẨM MỸ KHANG ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ KHANG ANH
- Hồ Chí Minh: 268 Lê Văn Khương, P Thới An, Quận 12, Tp.HCM, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Phát triển nội dung đa dạng, hấp dẫn trên nhiều nền tảng khác nhau (website, mạng xã hội, email marketing,...) nhằm thu hút khách hàng và tăng cường nhận diện thương hiệu.
Nghiên cứu và phân tích xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh để tạo ra nội dung phù hợp và hiệu quả.
Viết bài, chỉnh sửa và tối ưu hóa nội dung sao cho phù hợp với SEO và thu hút người đọc.
Quản lý và cập nhật nội dung trên các kênh truyền thông xã hội.
Tạo ra các ấn phẩm marketing như brochure, poster, infographic,...
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch marketing.
Đo lường và phân tích hiệu quả của các chiến dịch nội dung.
Đề xuất các ý tưởng sáng tạo và cải tiến để nâng cao hiệu quả công việc.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ KHANG ANH Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều khả năng thăng tiến.
Du lịch hàng năm, bhxh, nghỉ lễ tết, thưởng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ KHANG ANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI