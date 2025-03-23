Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THẨM MỸ KHANG ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Phát triển nội dung đa dạng, hấp dẫn trên nhiều nền tảng khác nhau (website, mạng xã hội, email marketing,...) nhằm thu hút khách hàng và tăng cường nhận diện thương hiệu.

Nghiên cứu và phân tích xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh để tạo ra nội dung phù hợp và hiệu quả.

Viết bài, chỉnh sửa và tối ưu hóa nội dung sao cho phù hợp với SEO và thu hút người đọc.

Quản lý và cập nhật nội dung trên các kênh truyền thông xã hội.

Tạo ra các ấn phẩm marketing như brochure, poster, infographic,...

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch marketing.

Đo lường và phân tích hiệu quả của các chiến dịch nội dung.

Đề xuất các ý tưởng sáng tạo và cải tiến để nâng cao hiệu quả công việc.