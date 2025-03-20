Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN PYNT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 01 Quang Trung, P10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quản lý các kênh Social.

Sáng tạo nội dung cho các nền tảng mạng xã hội (Facebook, TikTok, Instagram, Website, v.v.)

Viết bài PR, content quảng cáo, kịch bản video theo chiến dịch marketing.

Sử dụng và ứng dụng AI (ChatGPT, Gemini, Grok 3, Midjourney, v.v.) vào quá trình sáng tạo nội dung để tối ưu hiệu suất.

Lên ý tưởng, viết brief và phối hợp với team thiết kế, video để sản xuất nội dung chất lượng.

Cập nhật xu hướng content mới, áp dụng công nghệ AI để nâng cao hiệu quả.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm viết content social, quản lý và phát triển Fanpage, có tư duy sáng tạo và bắt trend tốt.

Biết sử dụng hoặc sẵn sàng học AI để hỗ trợ trong công việc (ví dụ: AI tạo nội dung, chỉnh sửa hình ảnh, dựng video, v.v.).

Có khả năng viết nội dung đa dạng từ bài viết social, blog, script video,...

Biết chạy quảng cáo và các kiến thức Digital là một lợi thế.

Tinh thần chủ động, trách nhiệm, thực hiện dự án theo cấp trên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PYNT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 8 - 12 triệu.

Thưởng KPI (Chỉ thưởng, không phạt).

Làm việc trong môi trường sáng tạo, chuyên nghiệp, giúp đỡ cùng phát triển.

Cơ hội tiếp cận và sử dụng công nghệ AI trong content marketing.

Hỗ trợ đào tạo, cung cấp tài nguyên để làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PYNT

