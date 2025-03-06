Tuyển Content Creator Công ty TNHH Wugee làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Công ty TNHH Wugee
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty TNHH Wugee

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 132 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Lên ý tưởng, viết kịch bản và phối hợp với các thành viên trong team để tạo ra những video có nội dung hấp dẫn phù hợp với phong cách và chiến lược công ty đang theo đuổi..
- Phối hợp với team design sáng tạo ra hình ảnh hấp dẫn khách hàng và đăng tải lên các mạng xã hội (Facebook, Instagram....)
- Làm các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm sáng tạo nội dung trên nền tảng Tiktok.
- Có khả năng sáng tạo nội dung, nắm bắt nhanh các xu hướng thị trường
- Có khả năng diễn xuất và viết kịch bản dài.
- Có kỹ năng quay dựng video và thành thạo Capcut.
- Tinh thần làm việc nhóm, sẵn sàng phối hợp với các bộ phận khác.
-Vui vẻ, hoà đồng, năng động...

Tại Công ty TNHH Wugee Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cố định: 8 triệu VNĐ/tháng (có thể thương lượng theo trình độ)
- Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo.
- Cơ hội phát triển kỹ năng và thăng tiến trong công việc.
-Được đóng BHXH, BHYT theo đúng quy định của nhà nước khi trở thành nhân viên chính thức.
- Phụ cấp cơm trưa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Wugee

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 132 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

