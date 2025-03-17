Tuyển Content Creator CTY TNHH JUNG TALENTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 16 Triệu

Mức lương 8 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 34/28 Trần Thái Tông, Phường 15, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 16 Triệu

Nghiên cứu & lựa chọn chủ đề khóa học theo xu hướng thị trường (Data Analytics, AI, Software Engineering).

Lên kế hoạch và cấu trúc khóa học: xây dựng syllabus, phân chia bài học, tạo bài kiểm tra và bài tập thực hành.

Hợp tác với chuyên gia để chuyển đổi kiến thức chuyên môn thành nội dung học dễ hiểu và có tính ứng dụng cao.

Tạo nội dung bài giảng chất lượng cao (hướng dẫn, project thực tế, bài tập coding).

Làm việc với đội ngũ thiết kế & video để tối ưu hóa trải nghiệm học tập.

Cập nhật công nghệ & tối ưu nội dung khóa học để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho người học.

Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết qua về Data Analytics / Software Engineering / AI.

Thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình (Python, SQL, JavaScript, C#,...).

Hiểu biết về cơ sở dữ liệu (SQL), cloud platforms (AWS, Azure, GCP) là lợi thế.

Có khả năng xây dựng project thực tế, bài tập coding, và case studies cho khóa học.

Đam mê giáo dục và thích xây dựng tài liệu giảng dạy.

Kỹ năng viết tốt, có thể trình bày ý tưởng rõ ràng, mạch lạc.

Có kinh nghiệm viết bài blog, tạo video hướng dẫn, hoặc phát triển nội dung kỹ thuật là lợi thế.

Chủ động học hỏi, cập nhật xu hướng công nghệ.

Cẩn thận, tỉ mỉ trong việc xây dựng nội dung khóa học.

Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm hiệu quả.

Tại CTY TNHH JUNG TALENTS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn từ 8.000.000 - 16.000.000 VND (có thể thỏa thuận theo năng lực).

Lương tháng 13, thưởng hiệu suất.

Cơ hội phát triển chuyên môn qua hội thảo công nghệ và hợp tác quốc tế.

Học tập và cập nhật công nghệ: Cung cấp tài liệu, khóa học nâng cao kiến thức về Data Engineering, AI, Software Development.

Làm việc từ xa linh hoạt, môi trường sáng tạo và phát triển bản thân.

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Văn hóa công ty tích cực, team-building hàng quý và gặp gỡ hàng năm (trực tuyến hoặc trực tiếp).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH JUNG TALENTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin