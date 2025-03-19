Tuyển Content Creator Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 1, Đường số 3 Khu nhà ở Areco, Khu phố 1, Phường Linh Tây, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Nghiên cứu thị trường, đối tượng mục tiêu và xu hướng TikTok để đưa ra các ý tưởng nội dung sáng tạo, phù hợp với mục tiêu của công ty.

Xây dựng kịch bản chi tiết cho video TikTok, đảm bảo tính hấp dẫn, logic và truyền tải thông điệp hiệu quả.

Phối hợp với các thành viên khác trong team để lên ý tưởng cho các chiến dịch truyền thông trên TikTok.

Lựa chọn tiêu đề, mô tả và hashtags phù hợp để tăng khả năng hiển thị của video.

Thử nghiệm các định dạng nội dung mới để tìm ra công thức thành công cho kênh TikTok.

Theo dõi và phân tích số liệu để đánh giá hiệu quả của video và đưa ra điều chỉnh cần thiết.

Nắm bắt các trào lưu, thử thách đang thịnh hành để tạo ra những video TikTok bắt trend.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm bắt và cập nhật thường xuyên các trend và xu hướng mới nhất của TikTok.

Có kinh nghiệm viết content TikTok là một lợi thế.

Khả năng sáng tạo, tư duy hình ảnh tốt.

Có kinh nghiệm sảng tạo nội dung

Tại Công ty cổ phần Ico Euro Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 12.000.000 - 15.000.000

Thời gian làm việc từ thứ 2 - sáng thứ 7 (sáng thứ 7 làm online).

Tham gia đóng BHXH sau thử việc

Du lịch nước ngoài 1 lần/năm

Thưởng lương tháng 13

Có nghỉ phép

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Ico Euro

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin