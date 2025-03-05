Tuyển Content Creator HỘ KINH DOANH PHONG THUỶ CÔ NGÂN TATU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 317 Đường số 5, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Sáng tạo & viết kịch bản video:

● Lên ý tưởng & viết kịch bản cho các short video, video viral, video quảng cáo trên TikTok, Facebook, YouTube.

● Đảm bảo nội dung bắt trend, thu hút, truyền tải thông điệp rõ ràng & đúng đối tượng khách hàng.

Quay video & take care sản xuất:

● Trực tiếp quay video bằng iPhone & Pocket Camera (công ty cung cấp).

● Set up ánh sáng, góc quay, hướng dẫn nhân vật để đảm bảo chất lượng hình ảnh.

● Theo dõi và hỗ trợ trong các buổi quay, đảm bảo nội dung theo đúng concept.

Dựng & chỉnh sửa video bằng CapCut:

● Dựng video ngắn (TikTok, Reels, Shorts) bằng CapCut – thêm hiệu ứng, âm thanh, cắt ghép hợp lý.

● Chỉnh sửa, tối ưu chất lượng video để tăng hiệu suất tương tác.

● Giám sát hậu kỳ, kiểm tra video trước khi đăng tải.

Lên kế hoạch & báo cáo hàng tuần

● Lập kế hoạch nội dung video theo tuần/tháng, đảm bảo theo đúng định hướng thương hiệu.

● Theo dõi hiệu suất video, báo cáo kết quả & đề xuất điều chỉnh để tối ưu tương tác.

● Phối hợp với team marketing để triển khai nội dung theo chiến lược chung.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm & chuyên môn:

● Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành: Truyền thông, Marketing, Báo chí, Sản xuất nội dung,...

● Có kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí tương tự.

● Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm video trong ngành Làm Đẹp & Phong Thủy, Thẩm Mỹ.

Kỹ năng cần thiết:

● Quay dựng video thành thạo trên iPhone (Pocket Camera)

● Biết chỉnh sửa video bằng CapCut (bắt buộc), ưu tiên biết thêm Premiere hoặc phần mềm khác.

● Có tư duy sáng tạo, bắt trend nhanh, khả năng kể chuyện tốt (storytelling).

● Chủ động, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và teamwork tốt.

Tại HỘ KINH DOANH PHONG THUỶ CÔ NGÂN TATU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập & thưởng:

● Lương cứng 10 - 12 triệu + KPIs + Thưởng theo năng lực.

Phúc lợi & đãi ngộ:

● Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc: iPhone, Pocket Camera, Máy tính...

● Chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định pháp luật.

● Cơ hội phát triển & thăng tiến rõ ràng.

● Tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn & kỹ năng mềm.

● Chế độ thưởng lễ, Tết, du lịch định kỳ cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH PHONG THUỶ CÔ NGÂN TATU

