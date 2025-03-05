Tuyển Content Creator HỘ KINH DOANH PHONG THUỶ CÔ NGÂN TATU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

HỘ KINH DOANH PHONG THUỶ CÔ NGÂN TATU
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
HỘ KINH DOANH PHONG THUỶ CÔ NGÂN TATU

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại HỘ KINH DOANH PHONG THUỶ CÔ NGÂN TATU

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 317 Đường số 5, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Sáng tạo & viết kịch bản video:
● Lên ý tưởng & viết kịch bản cho các short video, video viral, video quảng cáo trên TikTok, Facebook, YouTube.
● Đảm bảo nội dung bắt trend, thu hút, truyền tải thông điệp rõ ràng & đúng đối tượng khách hàng.
Quay video & take care sản xuất:
● Trực tiếp quay video bằng iPhone & Pocket Camera (công ty cung cấp).
● Set up ánh sáng, góc quay, hướng dẫn nhân vật để đảm bảo chất lượng hình ảnh.
● Theo dõi và hỗ trợ trong các buổi quay, đảm bảo nội dung theo đúng concept.
Dựng & chỉnh sửa video bằng CapCut:
● Dựng video ngắn (TikTok, Reels, Shorts) bằng CapCut – thêm hiệu ứng, âm thanh, cắt ghép hợp lý.
● Chỉnh sửa, tối ưu chất lượng video để tăng hiệu suất tương tác.
● Giám sát hậu kỳ, kiểm tra video trước khi đăng tải.
Lên kế hoạch & báo cáo hàng tuần
● Lập kế hoạch nội dung video theo tuần/tháng, đảm bảo theo đúng định hướng thương hiệu.
● Theo dõi hiệu suất video, báo cáo kết quả & đề xuất điều chỉnh để tối ưu tương tác.
● Phối hợp với team marketing để triển khai nội dung theo chiến lược chung.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm & chuyên môn:
● Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành: Truyền thông, Marketing, Báo chí, Sản xuất nội dung,...
● Có kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí tương tự.
● Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm video trong ngành Làm Đẹp & Phong Thủy, Thẩm Mỹ.
Kỹ năng cần thiết:
● Quay dựng video thành thạo trên iPhone (Pocket Camera)
● Biết chỉnh sửa video bằng CapCut (bắt buộc), ưu tiên biết thêm Premiere hoặc phần mềm khác.
● Có tư duy sáng tạo, bắt trend nhanh, khả năng kể chuyện tốt (storytelling).
● Chủ động, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và teamwork tốt.

Tại HỘ KINH DOANH PHONG THUỶ CÔ NGÂN TATU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập & thưởng:
● Lương cứng 10 - 12 triệu + KPIs + Thưởng theo năng lực.
Phúc lợi & đãi ngộ:
● Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc: iPhone, Pocket Camera, Máy tính...
● Chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định pháp luật.
● Cơ hội phát triển & thăng tiến rõ ràng.
● Tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn & kỹ năng mềm.
● Chế độ thưởng lễ, Tết, du lịch định kỳ cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH PHONG THUỶ CÔ NGÂN TATU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH PHONG THUỶ CÔ NGÂN TATU

HỘ KINH DOANH PHONG THUỶ CÔ NGÂN TATU

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 317 đường số 5, phường Bình Tri Đông B, Bình Tân

