Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Toà nhà 678, 67 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Viết kịch bản & sáng tạo nội dung video:
- Lên ý tưởng, viết kịch bản cho các video ngắn trên TikTok, YouTube Shorts, Facebook Reels.
- Xây dựng nội dung hài hước, trendy, phù hợp với thị hiếu giới trẻ.
- Phát triển các concept video sáng tạo, thu hút lượt xem và tương tác.
- Phối hợp cùng team nội dung để đảm bảo kịch bản phù hợp với định hướng thương hiệu.
2. Tham gia quay video:
- Trực tiếp xuất hiện trong các video ngắn, dẫn dắt nội dung theo kịch bản có sẵn.
- Biểu cảm tự nhiên, tương tác tốt trước ống kính, thể hiện phong cách cá nhân thu hút.
- Thực hiện quay video theo yêu cầu của team sản xuất, thể hiện vai diễn linh hoạt.
- Đảm bảo nội dung truyền tải một cách hấp dẫn, cuốn hút người xem.
3. Bắt trend & tạo nội dung viral:
- Nắm bắt xu hướng mới trên TikTok, YouTube Shorts, Facebook Reels.
- Đề xuất và tham gia các thử thách, trend hot trên nền tảng Social Media.
- Đưa ra ý tưởng sáng tạo nhằm tối ưu hiệu quả tương tác và lượt xem.
4. Hỗ trợ các công tác khác theo yêu cầu của mentor hoặc cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối/ mới tốt nghiệp từ các trường Đại học và Cao đẳng khu vực TP. Hồ Chí Minh.
- GPA tối thiểu từ 7.0/10 hoặc 3.0/4.0 trở lên.
- Là nữ, có ngoại hình ưa nhìn và phong cách trẻ trung.
- Ưu tiên chuyên ngành Thương mại Điện tử/ Marketing/ Multimedia,... có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, mong muốn thử sức và làm việc trong lĩnh vực sức khỏe (Dược, Vaccine,…).
- Có khả năng giao tiếp, thuyết trình, đọc-viết tài liệu nghiên cứu bằng tiếng Anh lưu loát, tin học văn phòng tốt.
- Có kinh nghiệm thực tập tại vị trí tương tự các công ty lớn là một lợi thế.
- Có kiến thức/ kỹ năng/ công cụ chung sáng tạọ nội dung, bắt trend nền tảng video ngắn . Có tham gia các cuộc thi/ chương trình/ câu lạc bộ đội nhóm/ nghiên cứu dự án liên quan tại các trường Đại học hoặc các công ty.
- Năng động, sáng tạo và có khả năng tự tin diễn xuất trước ống kính một cách linh hoạt, tự nhiên, thu hút.
- Có thể làm toàn thời gian hoặc 4-5 ngày/ tuần.
- Hồ sơ yêu cầu khi ứng tuyển: Cover letter, CV/ Resume, Porfolio (nếu có).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

- Có phụ cấp (thỏa thuận), hỗ trợ đánh giá và đóng mộc xác nhận.
- Được đào tạo, hướng dẫn và có lộ trình phát triển chuyên biệt cùng với cấp Manager/ Leader.
- Được làm các công việc thực tế liên quan đến lĩnh vực đang ứng tuyển.
- Có cơ hội trở thành cộng tác viên, nhân viên chính thức tại công ty.
- Được làm việc trong môi trường công ty bán lẻ, bán lẻ dược phẩm hàng đầu Việt Nam (FPT Retail, FPT Long Châu).
- Mở rộng mạng lưới kết nối với các quản lý, lãnh đạo và chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực liên quan.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 379-381 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu

