Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 72. Louis XII, Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, Phường Yên Sở, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Sử dụng AI và các công cụ hỗ trợ để tạo nội dung đa dạng (bài viết, hình ảnh, video, chatbot, v.v.)
Xây dựng và tối ưu nội dung phù hợp với chiến lược marketing và SEO
Nghiên cứu, cập nhật các xu hướng AI và nội dung số để cải thiện chất lượng sản phẩm
Phối hợp với các bộ phận khác (Design, SEO, Social Media) để triển khai nội dung hiệu quả
Kiểm soát chất lượng nội dung AI tạo ra, chỉnh sửa và tối ưu theo yêu cầu
Phát triển và tối ưu quy trình sản xuất nội dung bằng AI nhằm nâng cao hiệu suất
Đo lường hiệu quả nội dung, đề xuất cải tiến để tăng tương tác và chuyển đổi

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, IT, Kỹ thuật, Công nghệ.
Có kinh nghiệm trong việc tạo nội dung số (content marketing, copywriting, video script, v.v.)
Hiểu biết về công nghệ AI trong sáng tạo nội dung ( ChatGPT, Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, v.v.)
Thành thạo các công cụ AI hỗ trợ tạo nội dung và chỉnh sửa ( Canva, Adobe, CapCut, v.v.)
Có kỹ năng viết lách tốt, khả năng sáng tạo và tư duy logic
Hiểu biết về SEO, Social Media và các kênh Digital Marketing là một lợi thế
Khả năng làm việc nhóm, tư duy phản biện và cập nhật xu hướng nhanh
Có tinh thần học hỏi và thích ứng với công nghệ mới

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 12-18 triệu tùy theo năng lực + Thưởng KPI
Môi trường làm việc sáng tạo, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân
Được đào tạo chuyên sâu về AI Marketing & kỹ năng phát triển bản thân.
Hỗ trợ các thiết bị, phần mềm cần thiết để làm việc
Được chủ động triển khai các công việc của mình
Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định công ty và pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 72. Louis XII – LK 46, Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

