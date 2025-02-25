Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 72. Louis XII, Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, Phường Yên Sở, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Sử dụng AI và các công cụ hỗ trợ để tạo nội dung đa dạng (bài viết, hình ảnh, video, chatbot, v.v.)

Xây dựng và tối ưu nội dung phù hợp với chiến lược marketing và SEO

Nghiên cứu, cập nhật các xu hướng AI và nội dung số để cải thiện chất lượng sản phẩm

Phối hợp với các bộ phận khác (Design, SEO, Social Media) để triển khai nội dung hiệu quả

Kiểm soát chất lượng nội dung AI tạo ra, chỉnh sửa và tối ưu theo yêu cầu

Phát triển và tối ưu quy trình sản xuất nội dung bằng AI nhằm nâng cao hiệu suất

Đo lường hiệu quả nội dung, đề xuất cải tiến để tăng tương tác và chuyển đổi

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, IT, Kỹ thuật, Công nghệ.

Có kinh nghiệm trong việc tạo nội dung số (content marketing, copywriting, video script, v.v.)

Hiểu biết về công nghệ AI trong sáng tạo nội dung ( ChatGPT, Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, v.v.)

Thành thạo các công cụ AI hỗ trợ tạo nội dung và chỉnh sửa ( Canva, Adobe, CapCut, v.v.)

Có kỹ năng viết lách tốt, khả năng sáng tạo và tư duy logic

Hiểu biết về SEO, Social Media và các kênh Digital Marketing là một lợi thế

Khả năng làm việc nhóm, tư duy phản biện và cập nhật xu hướng nhanh

Có tinh thần học hỏi và thích ứng với công nghệ mới

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 12-18 triệu tùy theo năng lực + Thưởng KPI

Môi trường làm việc sáng tạo, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân

Được đào tạo chuyên sâu về AI Marketing & kỹ năng phát triển bản thân.

Hỗ trợ các thiết bị, phần mềm cần thiết để làm việc

Được chủ động triển khai các công việc của mình

Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định công ty và pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT

