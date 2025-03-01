Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 29 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Sản xuất nội dung : Phát triển nội dung cho kênh tiktok của công ty ( Sáng tạo nội dung, lên ý tưởng, viết kịch bản, quay dựng, edit video - Ưu tiên người có kỹ năng edit video tốt )

- Quản lý và tối ưu nội dung: Theo dõi hiệu quả của các nội dung đã đăng trên các nền tảng Tiktok, Ytb Reel, Facebook Reel, đo lường và tối ưu hóa để đạt hiệu suất cao nhất.

- Hợp tác đa chức năng: Làm việc cùng đội ngũ marketing và thiết kế để đồng bộ thông điệp, đảm bảo hiệu quả truyền thông.

- Cập nhật xu hướng: Theo dõi các xu hướng nội dung mới, sáng tạo các chiến lược phù hợp.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ, ngoại hình ưa nhìn

- Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành liên quan

- Thành thạo kỹ năng viết và biên tập nội dung phù hợp với các kênh social media, đặc biệt là short video.

- Có khả năng edit video

- Tư duy sáng tạo: Yêu thích sáng tạo nội dung, bắt trend tốt và linh hoạt trong cách truyền tải thông điệp.

- Trách nhiệm & Chủ động: Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, liên tục thử nghiệm để đạt hiệu quả tối đa.

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 7.000.000

- Phúc lợi hấp dẫn: du lịch hàng năm, ngày hội gia đình, sinh nhật, 8/3, 20/10,...

- Tham gia đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn, được tham gia tất cả các hoạt động phong trào (thể thao, văn nghệ, từ thiện,...) của Công ty để thể hiện đam mê và phát huy sở trường của mình.

- Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện, chuyên nghiệp.

- Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA

