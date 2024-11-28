Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ ABAHA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 144 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thiết kế ấn phẩm truyền thông: Tạo ra các thiết kế cho các ấn phẩm marketing của công ty, bao gồm brochure, poster, banner, website, email marketing, và các tài liệu quảng bá khác.

Hỗ trợ thiết kế sản phẩm và bao bì: Thiết kế bao bì sản phẩm, nhãn mác, tài liệu hướng dẫn sử dụng, phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

Hợp tác sáng tạo: Tham gia đóng góp ý tưởng, phối hợp cùng Phòng Kinh doanh và Phòng Nghiên cứu Thị trường để thiết kế các ấn phẩm phù hợp và hiệu quả.

Cập nhật xu hướng thiết kế: Theo dõi và nắm bắt các xu hướng thiết kế mới trong và ngoài nước, áp dụng vào các sản phẩm thiết kế để đảm bảo tính thẩm mỹ và hiệu quả cao nhất.

Thực hiện các công việc khác: Xử lý các yêu cầu phát sinh từ Quản lý trực tiếp và Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật công nghiệp hoặc các ngành nghề liên quan.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên các bạn đã từng làm tại các công ty công nghệ.

Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, và các công cụ thiết kế khác.

Hiểu biết về typography, màu sắc, bố cục và các nguyên lý thiết kế cơ bản.

Tư duy thẩm mỹ tốt, sáng tạo, và luôn tìm kiếm cách thức mới mẻ trong thiết kế.

Nhanh nhạy trong việc nắm bắt xu hướng thiết kế, có tinh thần trách nhiệm cao, có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ ABAHA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Mức lương cứng từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ, tùy thuộc vào năng lực và kinh nghiệm.

Lương:

Phúc lợi: Thưởng lễ Tết, BHXH và các phúc lợi theo quy định của công ty.

Phúc lợi:

Môi trường làm việc: Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, có cơ hội học hỏi và thăng tiến.

Môi trường làm việc:

Đánh giá định kỳ: Cơ hội xem xét công việc và điều chỉnh lương thưởng mỗi 6 tháng.

Đánh giá định kỳ:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ ABAHA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin