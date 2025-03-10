Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH QUÂN LỘC QUẢNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lô G1 Chung Cư Hùng Vương,Hồ Chí Minh

- Thực hiện và theo dõi tối ưu Fanpage

- Thực hiện và theo dõi tối ưu Fanpage

- Quản lý và chăm sóc các kênh Social của công ty

- Quản lý vận hành kênh Youtube hoặc Fanpgae (Group) Facebook

- Lên kế hoạch các chiến dịch quảng bá thương hiệu công ty

- Thực hiện công việc theo điều phối từ Team Leader

- Ứng viên có hiểu biết nhất định nền tảng Youtube hoặc Facebook

- Ứng viên có hiểu biết nhất định nền tảng Youtube hoặc Facebook

- Đảm bảo thời gian đi làm Fulltime tại Công ty.

- Có kĩ năng thiết kế hình ảnh và video cơ bản trên các công cụ

Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH QUÂN LỘC QUẢNG Thì Được Hưởng Những Gì

• Cơ hội thằng tiến: Có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

• Môi trường: Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

• Thưởng: Chế độ thưởng theo hiệu quả kinh doanh.

• Đào tạo: Được đào tạo về sản phẩm/dịch vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH QUÂN LỘC QUẢNG

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH QUÂN LỘC QUẢNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.