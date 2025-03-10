Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ST làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ST
- Hà Nội:
- Số 10 Miếu Đầm
- Mễ Trì,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
Lên ý tưởng và đề xuất nội dung quảng cáo (trình bày nội dung, ý tưởng về video)
Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng.
Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook theo ngân sách được duyệt
Viết và biên tập content (nội dung) thu hút trên các kênh truyền thông xã hội và trang web.
Tham gia vào việc phát triển và thực hiện kế hoạch marketing.
Nghiên cứu nhu cầu, nắm bắt xu hướng của khách hàng để đóng góp ý tưởng tạo chủ đề.
Các công việc có liên quan khác theo sự chỉ đạo của Quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc và làm việc nghiêm túc
Có tư duy làm việc độc lập
Có tiếng Anh là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ST Thì Được Hưởng Những Gì
Có lộ trình thăng tiến quản lý trong vòng 6 đến 12 tháng dựa trên sự đột phá trong thành quả công việc.
Thưởng định kỳ, thưởng hiệu suất và thưởng dự án thường xuyên
Có môi trường ổn định, lâu dài, chuyên nghiệp, năng động, sinh động và tăng động, phát huy tối đa năng lực của bản thân
Được mentor bởi những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm về Digital, Social Media
Được đào tạo và vận hành theo các concept (OKR, ASK,...) đã được chứng minh thành công trên thế giới từ Microsoft, Google, Facebo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ST
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
